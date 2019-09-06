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تأجل رسوّ باخرة ''فيزافونا'' الفرنسية بحلق الوادي الى غد السبت 7 سبتمبر 2019 (الشركة التونسية للملاحة)

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - افادت شركة الملاحة البحرية الفرنسية الخاصة، "كورسيكا لينيا"، ان رسو باخرتها "فيزافونا" المبرمج بشكل مبدئي لليوم الجمعة (6 سبتمبر) ، قد تأجل الى غد السبت 7 سبتمبر 2019 ، وفق ما اورده بلاغ للشركة التونسية للملاحة، الجمعة.

ويتعين وفق المصدر ذاته، الحضور الى ميناء حلق الوادي غدا السبت في حدود منتصف النهار والنصف (س 12 و30 دق)، للقيام باجراءات السفر والعبور.
وينتظر ان تصل سفينة "فيزافونا" الى ميناء مرسيليا الفرنسية بعد ظهر الاحد 8 سبتمبر 2019.

وسيتم إعلام المسافرين بتوقيت الوصول من قبل ربّان السفية عند انطلاقها.

  
  
     
  
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