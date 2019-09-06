الكاف: قاضي قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية يصدر قرارا يمنع استغلال الاطفال في الحملة الانتخابية

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - أصدر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية في الكاف اليوم قرارا فوريا يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، لضمان سلامتهم والنأي بهم عن كل التجاذبات السياسية والتوظيف الايديولوجي وذلك على اثر ورود معلومات مفادها وجود عدد من الأطفال في الحملات الترويجية للمترشّحين وبناء على بعض الصور المتداولة بالمواقع الاجتماعية والتي تظهر استغلال بعض المترشحين للاطفال خلال حملتهم النتخابية وعلى طلب تقدّمت به المندوبة الجهوية حماية الطفولة هدى عبودي في الغرض إلى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالكاف وافادت في هذا الشأن ان هذا القرار اتخذ لحماية الطفولة من كل أشكال التوظيف الاديولوجي والسياسي ولسلامتهم المعنوية والمادية وفق قولها.
يذكر أن الحملة الانتخابية في ولاية الكاف شهدت في يومها الخامس نسقا تصاعديا في ظلّ تواتر الزيارات الميدانية للمترشحين واللقاءات مع الأنصار في مختلف مدن الجهة حيث التقى اليوم كل من حمة الهمامي رئيس حزب العمال ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس بانصارهما في مدن السرس وتاجروين والجريصة والكاف .
يذكر أن الحملة الانتخابية في ولاية الكاف شهدت في يومها الخامس نسقا تصاعديا في ظلّ تواتر الزيارات الميدانية للمترشحين واللقاءات مع الأنصار في مختلف مدن الجهة حيث التقى اليوم كل من حمة الهمامي رئيس حزب العمال ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس بانصارهما في مدن السرس وتاجروين والجريصة والكاف .
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Par:Nouri (Switzerland )
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