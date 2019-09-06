منجي الرحوي . خروج من ''عباءة'' اليسار الكلاسيكي، بحثا عن تجربة حكم (بورتريه)

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- "الجبهة الشعبية لن يكون لها نفس شأن سنة 2014، إذا ما بقيت على حالها ولم تغير قيادتها وتقدم وجوها جديدة وخطابا جديدا" ..ذاك ما صرح به القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أحد مكونات الجبهة الشعبية)، المنجي الرحوي، في سبتمبر 2016.ذاك التصريح/الموقف، ولئن بدا في حينه انبثاقا عما تعيشه الجبهة من حراك داخلي، تبين لاحقا، بفعل سيرورة ذلك الحراك/الصراع، أنه ينطوي على "رؤية جديدة" ولدت داخل الجبهة، كانت من تجلياتها بعد أكثر من عامين، ترشح الرحوي لخوض الانتخابات الرئاسية لسنة 2019."الجبهة الشعبية"، التي جمعت خصوصا أكبر الأحزاب اليسارية، بخطابها وتمظهراتها السابقة، لم تكن لتسع طموحات المنجي الرحوي، الذي بدا مختلفا عن نواب الجبهة بالبرلمان، بخطابه الذي يتجنب بقدر ما "عنتريات" الإيديولوجيا الفجة، كما بتصريحاته "المنفلتة" عن الانضباط الصارم لأحزاب اليسار، و"سكتارية" خطاب قياداته، وإن اختلف الأسلوب.بدايات الرحوي، المولود سنة 1963 بغار الدماء من ولاية جندوبة، في مسارب السياسة والإيديولوجيا، لم تختلف عن بقية رفاقه، إذ انخرط في العمل السياسي السري أيام كان تلميذا، وحكم عليه بالسجن مرتين وتم رفته من جميع معاهد البلاد، ولكن بخلاف أغلب رفاقه الذين انغمسوا كليا في العمل السياسي والنقابي، فإن انخراطه السياسي في حلقة "الوطج"، التي أسسها الشهيد شكري بلعيد، لم يثنه عن نيل شهائد عليا في المالية وعلوم الصيرفة في تونس وباريس، وجعلت منه إطارا بنكيا "ناجحا" يحمل "أفكارا ثورية" .مسيرة دراسية ومهنية، وبالخصوص سياسية، خولت له أن يكون رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب (تمنح رئاستها للمعارضة) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ترأس أعمال اللجنة التي صادقت، بمنطق الأغلبية داخلها، على قوانين المالية، التي قوبلت برفض واسع وبتحركات شعبية محتجة عليها.موقعه على رأس لجنة المالية البرلمانية قرب الرحوي من صناع القرار، ومكنه من لقاء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي مرات على انفراد، كما حملت رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وفق روايات لم تقابل بالنفي، على محاولة استمالته بأن اقترح عليه موقعا وزاريا، لكنه رفض المقترح، كما يؤكد هو ذلك..وجوده على رأس هذه اللجنة جعله أيضا يجتمع في قبة البرلمان ويتوافق مع نواب حركة النهضة، رغم عدائه الشديد لها ولأطروحاتها، كما جعله يلتقي وفود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتفاوض، وتمر أمامه أغلب قروض تونس خلال السنوات الأخيرة، وهي التي لا تزال تثير جدلا واسعا.