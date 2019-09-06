الاعلامي والرئيس المدير العام الاسبق ل(وات) صلاح الدين بن حميدة في ذمة الله

Vendredi 06 Septembre 2019



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- فقدت الساحة الاعلامية التونسية أحد وجوهها البارزة وهو الاستاذ صلاح الدين بن حميدة الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 عن سن تناهز 85 عاما.وتفقد وكالة تونس افريقيا للأنباء برحيل الاستاذ صلاح الدين بن حميدة أحد مؤسسيها الذي قدم لها الكثير خاصة خلال فترة توليه منصب الرئيس المدير العام من سنة 1972 إلى سنة 1974 .كما تفقد تونس برحيله إحدى القامات البارزة، التي أعطت الكثير للصحافة والنشر في تونس من خلال المسؤوليات التي العديدة التي تقلدها وخاصة منصب المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية ، إضافة إلى إشرافه على تسيير عدد من الصحف التونسية.ولقد أثبت الراحل العزيز، في جميع المواقع الإعلامية والثقافية التي تولاها، ثقافة عالية وخبرة متميزة وقلما مُرهفا وقلبا كبيرا.وإذ تتقدم الادارة العامة للوكالة والصحفيون والاطارات العاملة فيها، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبائه في هذا المصاب الجلل، فإنها تبتهل إلى العلي القدير أن يُسكنه فسيح جنانه ويرزق عائلته جميل الصبر والسلوان.