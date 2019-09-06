ندوة ''أية رؤية مشتركة من أجل الازدهار والمواطنة'' تنظمها سوليدار

Vendredi 06 Septembre 2019



بلاغ صحفي

- لئن نجحت ثورة 2011 في تأمين مسار الانتقال السياسي الذي توج بالمصادقة على دستور الجمهورية الثانية والنجاح في تامينالانتخابات الرئاسية والتشريعية و البلديةغير ان الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم يحظَ بالإهتمام المرجو وهو ما من شأنه ان يهدد المكاسب الديمقراطية.وقد ظهر جليا من خلال مردود الحكومات المتعاقبة بعد الثورة غياب رؤية واضحة ومشتركة على المدى المتوسط والبعيد تكون نتاجا لحوار اقتصادي واجتماعي موسعوقادرة على بعث الأمل لدى التونسيين لتجاوز التوترات الاجتماعية.في هذا الإطار تتنزل هذه الندوة "أية رؤية مشتركة من أجل الازدهار والمواطنة" التي تنظمها سوليدار تونس بالشراكة مع جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد 08 المكونين لائتلاف "المواطنة والازدهار" الذي يهدف الى بناء رؤية اقتصادية واجتماعية لتونس بعد الثورة تمكن من تبني سياسات عامة متمحورة حول المواطن.وترمي هذه الندوة الى وضع الأساس الأول لهذه الرؤية المبنية على المنظومة القيمية المشتركة للمواطن التونسي وعلى انتظاراته الاقتصادية والاجتماعية. كما تهدف الى فتح الحوار الاجتماعي والاقتصادي لبناء الرؤية المشتركة لتونس 2040.يشارك في هذه الندوة مجموعة من الأطراف المعنية بالشأن السياسيوالاقتصادي والاجتماعي من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومستقلين ومن ممثلي الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني وتهدف الى فتح حوار عميق وشامل بين مختلف الفرقاء السياسيين.تفتتح الندوة لبنى الجريبي رئيسة منظمة سوليدار تونس ويقدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري منهجية اعداد مخطط التنمية القادم2021-2025.وتنقسم الندوة الى ثلاث حصص عمل تشمل الاولى تقديم دراسة تقييمية شاملة لمخطط التنمية 2016-2020قام بها السادة سلوى الطرابلسي و ناديةالزرلي وغازي بوليلة الأساتذة الجامعيون والخبراء لدى سوليدار تونس تم من خلالها تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة مخطط التنمية الحالي وتقديمللاهداف القطاعية و تحليل لمدى التقدم في المشاريع المنصوص عليها بمخطط التنمية بالاضافة الى تقديم جملة من التوصياتالهيكلية والمنهجية والاقتصادية والاجتماعية التييمكن الاستناد عليها لصياغة مخطط التنمية القادم.ويقدم خلال حصة العمل الثانية عبد الوهاب حفيظ رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية الدراسة العلميةالسوسيولوجية"أية منظومة قيمية وأية انتظارات اقتصادية واجتماعية للتونسيين" التيأعدها الائتلاف بالشراكة مع منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية. وسيتم تقديم نتائج الدراسة الميدانية حول قيم الشعب التونسي ومشاغله وانتظاراته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،وقد شملت هذه الدراسة ممثلين لجل شرائح المجتمع بكامل الولايات.خلال حصة العمل الثالثة تقدم لبنى الجريبي الإطار العام الذي تندرج في اطارهالدراسات التي تم اعدادها بهدف صياغة الرؤيةالتي يسعى ائتلاف "المواطنة والازدهار" الى بنائها والمتمحورة حول المواطن،والمنهجية المعتمدة لإعدادها كما يقدم عبد القادر بودريقة الجامعي والخبير لدى سوليدارالدراسة النوعية والرؤية الاقتصادية والاجتماعية للائتلاف.