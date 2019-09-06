بن عروس : حجز 6399 علبة سجائر وتحرير 47 مخالفة اقتصادية متعلقة بتجارة التبغ

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس خلال الفترة الأخيرة من حجز 6399 علبة سجائر محلّية الصنع ومن ماركات مختلفة خلال الحملة التي امتدت طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة وشملت نقاط التوزيع بالجملة والتفصيل .
وقدّرت قيمة المحجوز وفق ما أفاد به اليوم الجمعة كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ماهر الزواري ، بـ29 الف و500 دينار، وسجّل أعوان المراقبة إخلالات عدة متعلّقة بتجارة التبغ تم خلالها تحرير 47 مخالفة اقتصادية تعلقت بمسك منتوجات قصد المضاربة فيها وبعدم اشهار الأسعار ومن أجل البيع بأسعار غير قانونية .
وكانت الفترة الماضية شهدت نقصا ملحوظا في منتوجات التبغ وارتفاعا لافتا في أسعار البعض منها بسبب المضاربة والتهريب والبيع على غير السلع القانونية .
وقد تمّ إرجاع كامل الكميات المحجوزة وفق نفس المصدر الى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لاعادة توزيعها في المسالك القانونية .
وقدّرت قيمة المحجوز وفق ما أفاد به اليوم الجمعة كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ماهر الزواري ، بـ29 الف و500 دينار، وسجّل أعوان المراقبة إخلالات عدة متعلّقة بتجارة التبغ تم خلالها تحرير 47 مخالفة اقتصادية تعلقت بمسك منتوجات قصد المضاربة فيها وبعدم اشهار الأسعار ومن أجل البيع بأسعار غير قانونية .
وكانت الفترة الماضية شهدت نقصا ملحوظا في منتوجات التبغ وارتفاعا لافتا في أسعار البعض منها بسبب المضاربة والتهريب والبيع على غير السلع القانونية .
وقد تمّ إرجاع كامل الكميات المحجوزة وفق نفس المصدر الى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لاعادة توزيعها في المسالك القانونية .
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Par:Nouri (Switzerland )
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