زياد العذاري يتابع التقييم الأولي للبرنامج الجهوي للتنمية

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري صباح اليوم بمقر الوزارة على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بتقييم البرنامج الجهوي للتنمية (PRD) (2018-1997) والمتكونة من ممثلي عدد من الوزارات والهياكل المعنية وخبراء مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة التقييمية للبرنامج، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.
وكان الاجتماع مناسبة تم خلالها تقديم المضامين الأولية للدراسة في جزئها الأول لاسيما المتعلق منها بالمنهجية المعتمدة وتطور السياسات ونقاط قوة البرنامج ونجاعته وكذلك نقاط ضعفه ونقائصه.
وأكد الوزير في تدخله، على أهمية المعطيات الأولية التي تم عرضها والتي تبين بوضوح تطور هذا البرنامج على مستوى الميزانيات التي تضاعفت قرابة 6 مرات أي من معدل سنوي يقارب 50 مليون دينار إلى ما يناهز 300 مليون دينار سنويا منذ سنة 2011، مبرزا أن هذا البرنامج يمثل آلية مهمة في معاضدة المجهود الوطني للتنمية باعتبار المشاريع المنجزة والتي تمس في معضمها، تحسين ظروف العيش وخلق موارد الرزق خاصة في الجهات الداخلية.
كما عبر الوزير، عن ارتياحه لما أبرزته الدراسة من تجسيم تدريجي لمبدأ التمييز الإيجابي ونسب الإنجاز المسجلة، مشيرا إلى أهمية النقاط السلبية التي أظهرتها الدراسة وخاصة منها نقص الموارد البشرية على مستوى الجهات لتنفيذ المشاريع، والنقص على مستوى متابعة المشاريع وصيانتها بما يساعد على ديمومتها و هي نقائص يتعين أخذها في الاعتبار لإيجاد الحلول لها.
وأكد زياد العذاري في ذات السياق، على ضرورة وأهمية أن تتضمن الدراسة في مخرجاتها النهائية، تصورات جديدة لهذا البرنامج تضمن له مزيدا من النجاعة من خلال حوكمة متطورة تتلاءم مع التمشي الجديد للامركزية في المجالات التنموية حتى يحقق الأهداف المرجوة منه ويعود بالنفع والتأثير الإيجابي على حياة المواطنين في كافة الجهات وخاصة منها الجهات الداخلية.
وكان الاجتماع مناسبة تم خلالها تقديم المضامين الأولية للدراسة في جزئها الأول لاسيما المتعلق منها بالمنهجية المعتمدة وتطور السياسات ونقاط قوة البرنامج ونجاعته وكذلك نقاط ضعفه ونقائصه.
وأكد الوزير في تدخله، على أهمية المعطيات الأولية التي تم عرضها والتي تبين بوضوح تطور هذا البرنامج على مستوى الميزانيات التي تضاعفت قرابة 6 مرات أي من معدل سنوي يقارب 50 مليون دينار إلى ما يناهز 300 مليون دينار سنويا منذ سنة 2011، مبرزا أن هذا البرنامج يمثل آلية مهمة في معاضدة المجهود الوطني للتنمية باعتبار المشاريع المنجزة والتي تمس في معضمها، تحسين ظروف العيش وخلق موارد الرزق خاصة في الجهات الداخلية.
كما عبر الوزير، عن ارتياحه لما أبرزته الدراسة من تجسيم تدريجي لمبدأ التمييز الإيجابي ونسب الإنجاز المسجلة، مشيرا إلى أهمية النقاط السلبية التي أظهرتها الدراسة وخاصة منها نقص الموارد البشرية على مستوى الجهات لتنفيذ المشاريع، والنقص على مستوى متابعة المشاريع وصيانتها بما يساعد على ديمومتها و هي نقائص يتعين أخذها في الاعتبار لإيجاد الحلول لها.
وأكد زياد العذاري في ذات السياق، على ضرورة وأهمية أن تتضمن الدراسة في مخرجاتها النهائية، تصورات جديدة لهذا البرنامج تضمن له مزيدا من النجاعة من خلال حوكمة متطورة تتلاءم مع التمشي الجديد للامركزية في المجالات التنموية حتى يحقق الأهداف المرجوة منه ويعود بالنفع والتأثير الإيجابي على حياة المواطنين في كافة الجهات وخاصة منها الجهات الداخلية.
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