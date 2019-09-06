الياس الفخفاخ: جهة صفاقس هي الركيزة التنموية الثانية في البلاد

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- قال مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الياس الفخفاخ، "يخطئ رجل الدولة الذي لا يعمل على رد الاعتبار إلى جهة صفاقس وإخراجها من بؤرة التهميش وايلائها المكانة التي تستحق، باعتبارها الركيزة التنموية الثانية في البلاد، وذلك بعيدا عن كل الجهويات".وأكد الفخفاخ في تصريح ل (وات)، خلال قيامه اليوم الجمعة بحملته الانتخابية في صفاقس، "إن مسالة الامن القومي التي تعد من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية لا تقتصر على حماية حدودنا وترابنا فحسب، ومزيد تقوية امكانياتنا الدفاعية والاستخباراتية، بل تستوجب كذلك ارساء مخطط أمن قومي للشباب.وأوضح في هذا الصدد، أن مخطط الأمن القومي للشباب، يستهدف الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و29 سنة ويقدر عددهم بحوالي مليون شاب وشابة، وذلك من أجل خلق فرص التشغيل لهم وادماجهم في الحياة العملية وغرس ثقافة العمل وحب الوطن لديهم.كما شدد من جهة أخرى، على ضرورة الغاء عقوبة السجن بالنسبة الى مستهلكي مادة القنب الهندي والغاء القيام بالفحص الشرجي وعدم الاستظهار بعقد الزواج في النزل بالنسبة إلى كل ثنائي، وذلك باعتبارها ممارسات تندرج ضمن الحريات الشخصية.يشار الى أن الزيارة التي أداها الفخفاخ الى صفاقس تضمنت عديد الزيارات الميدانية بالجهة، أبرزها سوق الجمعة طريق قابس ومحطة سيارات الاجرة ومناطق "نقطة" و"قرقور" ومعتمديات المحرس وعقارب و"طينة"، اين التقى بالمواطنين واستمع الى مشاغلهم.