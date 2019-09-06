مقر حاتم بولبيار، المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، يتعرّض إلى السرقة للمرّة الثانية

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- أفاد ائتلاف "المستقلون الديمقراطيون"، بأن مقر مرشّحها للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حاتم بولبيار، الكائن بمنطقة البحيرة (ولاية تونس)، "تعرّض إلى السرقة الليلة الماضية، للمرة الثانية في ظرف أسبوعين".وأوضح الإئتلاف في بلاغ له، اليوم الجمعة، أنه "تمّ السطو الليلة الماضية على حاسوب محمول وشاشة عملاقة كانت موجودة في مكتب الإجتماعات بمقر الحملة الذي سبق وأن تعرّض إلى عملية سرقة يوم 28 أوت 2019، تم خلالها السطو على 10 حواسيب من ضمنها الحاسوب الشخصي لمترشح الإئتلاف بولبيار"، حسب نص البلاغ الذي جاء فيه أيضا أن "الشرطة تولّت معاينة مكان السرقة وتسجيل محضر في الغرض".