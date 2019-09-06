Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Yamma Yahawaya  

مقر حاتم بولبيار، المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، يتعرّض إلى السرقة للمرّة الثانية

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - أفاد ائتلاف "المستقلون الديمقراطيون"، بأن مقر مرشّحها للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حاتم بولبيار، الكائن بمنطقة البحيرة (ولاية تونس)، "تعرّض إلى السرقة الليلة الماضية، للمرة الثانية في ظرف أسبوعين".

وأوضح الإئتلاف في بلاغ له، اليوم الجمعة، أنه "تمّ السطو الليلة الماضية على حاسوب محمول وشاشة عملاقة كانت موجودة في مكتب الإجتماعات بمقر الحملة الذي سبق وأن تعرّض إلى عملية سرقة يوم 28 أوت 2019، تم خلالها السطو على 10 حواسيب من ضمنها الحاسوب الشخصي لمترشح الإئتلاف بولبيار"، حسب نص البلاغ الذي جاء فيه أيضا أن "الشرطة تولّت معاينة مكان السرقة وتسجيل محضر في الغرض".


  
  
     
  
cadre-efe85c6ef23cae5c0323445388fc0f36-2019-09-06 17:17:37






0 de 0 commentaires pour l'article 188614



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 06 سبتمبر 2019 | 7 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:12 18:43 15:55 12:25 05:54 04:25
27°
 27° % 44 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
27°-2228°-2229°-2229°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    17407,8

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15928 DT        1$ =2,86974 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   917,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567789440|188614 964|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires