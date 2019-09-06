سلمى اللومي تؤكد في قابس أن لديها من الخبرة السياسية ما يؤهلها لتجاوز الوضع الصعب للبلاد

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- أكدت سلوى اللومي الرقيق، مرشحة حزب أمل تونس للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أن لها من الخبرة السياسية ما يساعدها على القيام بإصلاحات، وتقديم مبادرات تشريعية من شأنها معالجة الإشكاليات القائمة في البلاد والنهوض بأوضاعها.واعتبرت اللومي، في تصريح إعلامي على هامش زيارة أدتها اليوم الجمعة الى مدينة قابس في إطار حملتها الانتخابية، أن تجربتها في الحكومة وفي مؤسسة رئاسة الجمهورية جعلتها ملمة بحجم التحديات والمخاطر المحدقة بتونس، وبكيفية التعامل معها لتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.وتعهدت بدعم التنمية في كامل ربوع البلاد وتعزيز مقومات الأمن في حال فوزها في هذه الانتخابات، باعتبار أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية تساعده على تحقيق التقدم الاقتصادي، مبرزة الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الإتجاه.وقامت اللومي بافتتاح مقر حزب أمل تونس بقابس، وأشرفت على اجتماع مع المواطنين استعرضت فيه برنامجها الانتخابي، والذي من بين محاوره مواصلة الحرب على الإرهاب ومقاومة الجريمة والمحسوبية والفساد، وحفظ كرامة المواطن ورعاية وتشجيع ذوي الاحتياجات الخصوصية.