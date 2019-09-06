كاس العالم لكرة السلة: منافس تونس يوم الاحد المقبل منتخب انغولا ينهزم امام ايران 71/62

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- انقاد منتخب انغولا (منافس المنتخب التونسي في الجولة الثانية من الدورة الترتيبية ) الى الهزيمة بنتيجة 71/62 امام نظيره الايراني اليوم الجمعة لحساب الجولة الاولى من منافسات الدورة الترتيبية من اجل المراكز بين 17 و32 ضمن منافسات كاس العالم لكرة السلة 2019 وتعقدت بالتالي حظوظه في سباق التاهل الى الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.المنتخب الانغولي الذي يمني النفس على غرار بقية المنتخبات الافريقية بحجز البطاقة القارية الوحيدة المؤهلة للالعاب الاولمبية قدم اليوم في مباراته امام ايران في بيكين عرضا جيدا ولعب بكل جدية وروح انتصارية لكن الغلبة كانت للفريق الاكثر تنظيما وخبرة في نهاية المباراة.ويتبارى المنتخب التونسي مع انغولا يوم الاحد في الجولة الثانية من الدورة الترتيبية . ويخوض اليوم س 13 لقاء الجولة الاولى امام الفيليبين في بيكين .يذكر ان اول بطاقة تاهيلية لاولمبياد 2020 حجزتها استراليا باعتبارها تحصلت على افضل ترتيب من قارة اوقيانوسيا في حين تبقى ستة مقاعد اخرى للمنافسة واحدة لافريقيا واخرى لاسيا واربعة مناصفة بين امريكا واوروبا.ويستهل الخماسي التونسي سلسلة مقابلاته في الدورة الترتيبية بملاقاة الفليبين (وصيف بطل اسيا 2015) الذي انهى منافسات الدور الاول في المركز الرابع ضمن المجموعة الرابعة بثلاث هزائم متتالية امام انغولا وصربيا وايطاليا.وكان المنتخب التونسي تحول امس الخميس الى العاصمة الصينية بيكين قادما من غوانزهو في رحلة استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرة خاصة وضعها الاتحاد الدولي لكرة السلة على ذمة منتخبات تونس وايران وانغولا والفليبين.وفي تصريح لمبعوثة "وات" الى بيكين اشار اللاعب الانغولي ديفالدو مبونغا اثر نهاية المباراة امام ايران الى " ان انغولا ستكون امام حتمية الانتصار امام المنتخب التونسي في الجولة الثانية يوم الاحد.. لكن الامر لن يكون يسيرا بالتاكيد امام فريق تطور كثيرا وقدم مستوى جيدا خلال المونديال الحالي وخاصة امام منتخب بورتوريكو رغم ان الحظ لم يحالفه من اجل الفوز بنتيجة المقابلة ".واضاف " مباراتنا امام تونس لن تكون نزهة خاصة وان الفريق يتوفر على عناصر جيدة لها خبرة كبيرة على غرار صالح الماجري ومكرم بن رمضان ومايكل روول .. سنبذل كل جهد ممكن من اجل تحقيق الانتصار ".