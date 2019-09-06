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اطلاق منصة الكترونية لترويج الصناعات التقليدية في الاتحاد الأوروبي

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - أطلق صندوق "تصدير +" بالتعاون مع جمعية "بالتونسي"، مشروعا لتسويق منتوجات الصناعات التقليدية في الاتحاد الأوروبي عبر التجارة الإلكترونية.

وتتمثل استراتيجية المشروع في جمع أكثر من 40 حرفيا ضمن منصة الكترونية لضمان عرض متكامل وذي جودة عالية ليشكل دليلا يحوي اكثر من 1500 منتج تقليدي بما يمكن من احداث الية لضمان خدمات ذات جودة عالية لفائدة المستهلك النهائي.
وتشمل المنتجات التقليدية المستهدفة كل من الملابس والأكسسوارات والديكور والتأثيث المنزلي الموجه لبلدان الاتحاد الأوروربي على غرار فرنسا وبلجيكا وألمانيا في مرحلة اولى، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات الجمعة على موقعه الالكتروني.


وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع، الذي يمتد على مدى سنة كاملة، حوالي 609 الف دينار على ان يتم الترفيع في هذه التكلفة في صورة تطور عدد الحرفيين والشركات التي ستنخرط مستقبلا في المشروع.
ويساهم صندوق "تصدير +" بنسبة 70 بالمائة في كلفة تمويل المشروع، علما وأن الموعد النهائي لايداع الترشحات سيكون يوم الأحد 22 سبتمبر 2019.
ويعد هذا المشروع بالنسبة لتونس، فرصة لتقديم صورة تجارية إيجابية تقوم على الثقة والاصالة يكون لها اثر ايجابي في تحسين الميزان التجاري.

  
  
     
  
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