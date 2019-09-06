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عبيد البريكي يشدد على الدور الاجتماعي لرئيس الجمهورية

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - شدد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي في تصريح اعلامي بمناسبة زيارته اليوم الجمعة لولاية بنزرت في اطار حملته الانتخابية ،على أهمية دور رئيس الجمهورية في معالجة المسائل الاجتماعية والتربوية وفي التصدي لكل أنواع الجريمة والفساد وذلك من خلال المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وبين أن البلاد في حاجة لإجراءات آنية وأخرى على المدى المتوسط والبعيد يجب على رئيس الجمهورية اتخاذها في الإبان ، وفق تعبيره ، مؤكدا ضرورة أن ينطلق الرئيس المنتخب بتنفيذ تضحيات شخصية تطمئن الشعب على غرار التخفيض في جرايته الشهرية والميزانية العامة لرئاسة الجمهورية بنسبة 30 بالمائة، تكون متبوعة بذات النسبة من التخفيض بالنسبة لاعضاء الحكومة والوزارات، وبالتالي توفير عائدات مالية تونس في أمس الحاجة اليها.
وأضاف البريكي أن من بين الاجراءات الداعمة لمسار البلاد التي يؤمن بها وسيعمل عليها في اطار برنامجه الانتخابي هي تعيين مختص على رأس وزارة الدفاع وحلحلة الإشكال الليبي والغاء جواز السفر بين تونس والجزائر، الى جانب اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، وايقاف التداين من أجل الاستهلاك وتوجيهه للتنمية في الجهات.

ودعا الى ايقاف ما وصفه بتواتر حالات الغضب لدى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ، وايقاف بيع الاوهام، على حد تعبيره، للناخبين والشعب ككل وعدم شراء الذمم .

  
  
     
  
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