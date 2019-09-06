تونس عاصمة السباحة الافريقية من 12 الى 16 سبتمبر

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- ستكون تونس عاصمة السباحة الافريقية من 11 الى 15 سبتمبر الجاري باحتضانها النسخة الثالثة عشرة للبطولة الافريقية للاواسط والوسطيات الخاصة بالفئة العمرية بين 13 و16 عاما وذلك بالمسبح الأولمبي برادس الى جانب منافسات السباحة الحرة بمدينة بنزرت يوم 15 من نفس الشهر.وأفاد سامي عاشور مدير المنتخبات الوطنية بالجامعة التونسية للسباحة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الجمعة ان هذه البطولة ستشهد مشاركة قياسية بحضور ما يناهز عن 350 سباحا يمثلون 35 بلدا افريقيا معربا عن الاعتقاد ان المنافسة ستكون شديدة في ظل تواجد ابرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب افريقيا والجزائر والمغرب وبدرجة اقل زيمبابوي وهو ما يجعلنا ننتظر أرقاما قياسية جديدة على حد تعبيره.وأضاف ان تونس ستكون ممثلة في هذه البطولة الافريقية ب28 سباحا مبينا ان الهدف يتمثل في الظفر باكبر عدد ممكن من الميداليات في مختلف الاختصاصات واحراز احدى المراتب الثلاث الأولى في جدول الترتيب العام.وتابع ان التحضيرات انطلقت منذ حوالي عامين باجراء سلسلة من التربصات والتجمعات بالمنستير ونابل وتونس العاصمة تم في اعقابها انتقاء افضل العناصر وتكوين نواة من السباحين الواعدين في اطار برنامج عمل الجامعة في مجال الاهتمام بالعمل القاعدي مبينا ان عددا من هؤلاء السباحين شاركوا مؤخرا في البطولة العربية بالمغرب وتالقوا باحراز مجموعة من الميداليات في اختصاصات متنوعة 1500م و400 و800م سباحة حرة وستكون هذه البطولة الافريقية فرصة لتاكيد امكانياتهم وتطور ادائهم.وبخصوص مسابقة السباحة في المياه الحرة اشار سامي عاشور الى ان حوالي 20 بلدا افريقيا سيخوضون المنافسات بينما ستكون تونس ممثلة باربعة عناصر مناصفة بين الذكور والاناث ويبقى الهدف الصعود ايضا على منصة التتويج.وخلص الى القول بان الجامعة التونسية للسباحة تسعى جاهدة من خلال احتضان مثل هذه التظاهرات الى العودة الى الواجهة اقليميا وقاريا بعد ان تخلفت في السنوات الاخيرة عن استضافة عدة مواعيد افريقية وهو ما شرعت فيه بتنظيم البطولة العربية للسباحة للاكابر العام الماضي.