اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية يجدد تمسكه بتنفيذ الاضراب المقرر يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري

Vendredi 06 Septembre 2019



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- جدد إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية اليوم الجمعة تمسكه بتنفيذ الاضراب المقرر يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري الى حين ايجاد حلول لحزمة المطالب المرفوعة وأهمها الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة أن مطالب الاضراب لم تقتصر على الجانب المادي مشددا على أن أول مطلب هو تنقيح الامر الحكومي عدد 341 الذي طالب به الاتحاد منذ أفريل الماضي وهو من المطالب المحورية التي لايمكن الاستغناء عنها ضمن اي اتفاق حسب نص البيان.وذكر في هذا الصدد بجملة مطالباتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية والمتعلقة باحترام سلم التأجير والترفيع في المنح واحتساب ساعات المناوبة في التقاعد والترقيات الآلية دون مناظرات اضافة لحماية الطواقم الطبية من العنف وسن قانون أساسي ينضم المهنة.يذكر انه تم أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الامضاء على محضر اتفاقيات الزيادة الخصوصية في قطاعات الهندسة والتعليم العالي وأطباء القطاع العام والتي سيتحصل بموجبها الأطباء الإستشفائيون الجامعيون على زيادة أقصاها 1100 دينار كما سيتمتع الأطباء المقيمون والأطباء الداخليون بزيادة بقيمة 100 دينار بداية من جانفي 2020 وقد سبق وان تحصل هذا الصنف على منحة خصوصية بقيمة 100 دينار في جانفي 2019 كما سيتمتع الأطباء المقيمون بمنحة بقيمة 350 دينارا كدفعة كاملة في جانفي 2020 مود