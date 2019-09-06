مدنين: احتراق حافلتين مزدوجتين تابعتين للشركة الجهوية للنقل

Vendredi 06 Septembre 2019



وات

- تعرضت حافلتان مزدوجتان تابعتان للشركة الجهوية للنقل بمدنين رابضتان وسط مدينة جربة ميدون في مكان بالشارع مخصص للحافلات، للاحتراق مما ادى الى اتلافهما بالكامل، دون ان تتضح بعد الاسباب، وفق مصدر من الحماية المدنية بجربة واوضح ذات المصدر انه تم التدخل من قبل فرق الاطفاء من ميدون وحومة السوق وابعاد حافلة ثالثة كانت رابضة مع الحافلتين المتضررتين قبل ان تصلها النيران.واكد المسؤول بالشركة الجهوية للنقل بمدنين شكري الجزيري انه لم يكن بالحافلتين (في الخدمة لقرابة 10 سنوات) مسافرون، وبين انهما كانتا في المكان المخصص للحافلات بالشارع، في ظل غياب محطة مركزية لائقة يتوفر بها ماوى للحافلات يقيها من اي تدخل او ضرر او حتى من العوامل المناخية.واشار الى تعرض حافلة اخرى في شهر جانفي الى الاحتراق والاسباب لا تزال مجهولة، الى جانب استعمال الحافلات الرابضة في مثل ذلك المكان للنوم بداخلها او لاغراض بشرية اخرى.