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منجي الرحوي: ''الصلاحيات المخولة للرئيس قادرة على تقديم الحلول التنموية والاجتماعية''

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
وات - أكد مرشح حزب "الجبهة الشعبية" للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منجي الرحوي، مساء الخميس، خلال زيارة لمدينة توزر، أن الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية حاليا "قادرة على تقديم الحلول التنموية والاجتماعية، خلافا لما يعتقد بأن صلاحياته تقتصر على الجانب الأمني والديبلوماسي".
وقال في تصريح إعلامي "إن الحق في النقل والصحة والتعليم والشغل والتنمية، هي مسائل تتعلق بأمن الدولة"، انطلاقا من كون إيجاد الحلول لهذه المسائل، من شأنه تحقيق الأمن الوطني.
وفي هذا السياق،وصف الرحوي مسائل النقل والصحة والتعليم والشغل والتنمية، "من صميم صلاحيات رئاسة الجمهورية"، مشددا على أن الرئيس القادم مطال بأن "يعمل بجد في كل ما يخص البلد والمواطن، فضلا عن الاهتمام بالحريات والمكاسب، والقيام بمبادرات تشريعية في مجالات متنوعة".
ولاحظ، في جانب آخر من تصريحه، أن المشاكل الاجتماعية، ومنها الانقطاع عن التعليم، تتسبب عادة في انفجارات اجتماعية، معتبرا أن الفقر والجهل يمثلان بيئة يعشش فيها الإرهاب.

وقال إن "الشريط الغربي للبلاد التونسية بقي محروما ومهمشا"، إذ تعاني الجهات الواقعة في هذا الشريط "ظروفا صعبة" في مجالي التنمية والتشغيل، وهو ما يستدعي "إيجاد منوال تنمية خاص بكل جهة، يساهم في تطويرها، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها، من ذلك تطوير السياحة البيئية والبديلة في جهة توزر، واعتماد الاقتصاد المندمج في إطار اقتصاد تضامني يسمح باستثمار الثروات الكامنة في كل ولاية".
وبين أنه من بين الحلول العاجلة التي تحتاجها ولاية توزر، الاهتمام بمسألة المياه في الواحات، وتوسعة المناطق الزراعية، الى جانب ادخال أنماط سياحية جديدة، وإدماج الجهة في الاقتصاد الصغير المعتمد على مؤسسات صغرى.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188577

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 08h 19m |           
حمة والرحوي يتسابقان على الفوز بجائزة أفضل طقم الأسنان .

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 07h 47m |           
ثرثار فاقد التجربة ،،،الشعب لا يريد من يحكمه بل من ينوبه و يمثله 🌍

Encore des mots toujours des mots

Je n'sais plus comment te dire

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