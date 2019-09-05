حمة الهمامي يتعهّد في سوسة بالإيقاف الفوري للمفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي (الأليكا)

Jeudi 05 Septembre 2019



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- اعتمد حمة الهمامي، مرشّح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بمناسبة القيام حملته الإنتخابية مساء اليوم الخميس بولاية سوسة، على الإتصال المباشر بالمواطنين والمواطنات وتبادل الحديث معهم حول جملة من الإلتزامات التي يتعهد بها في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية.وقال المترشّح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه يعد التونسيين والتونسيات بأن "يكون قريبا منهم وصارما متشددا مع الفاسدين والسماسرة والمستبدين والمستعمرين"، مؤكدا أن تاريخه النضالي يشهد له بأنه ثابت على مبادئه، "خلافا لخصومه السياسيين" الذين وصفهم بأنهم عناوين للفشل وللصراع السياسي غير الأخلاقي.وأضاف أن من أبرز نقاط برنامجه الإنتخابي "الدفاع عن السيادة الوطنية وتأميم الثروات الوطنية والتدقيق فيها وإطلاع الشعب على حقيقتها وإلغاء كافة الإتفاقيات المضرّة بتونس ومراجعة الإتّفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف غير المتكافئة".وأكد أنه يلتزم في صورة فوزه في الإنتخابات، بالإيقاف الفوري للمفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي، حول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمّق (الأليكا) وكذلك بوقف سياسة الإقتراض العشوائي والمشطّ إلى جانب التدقيق في المديونية وإلغاء "الديون الكريهة منها"، وفق تعبيره، مشيرا إلى إمكانية اللجوء، إذا اقتضى الأمر، إلى القيام باستفتاء شعبي حول هذه المسألة.وبيّن الهمامي أنه سيحرص كذلك على الكشف عما أسماه "حقيقة القواعد والتسهيلات العسكرية فوق الأراضي التونسية" ومراجعة كافة الإتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تنتهك السيادة وعلى رأسها اتفاقية الحليف الإستراتيجي من خارج الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ملاحظا أنه سيعمل على بعث نواة تصنيع عسكري في تونس.كما تعهّد مرشّح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية، بمواصلة الدفاع عن الحريات الأساسية التي كفلها الدستور وتجسيم مضامينه في شكل مؤسسات ديمقراطية تكرّس المساواة الكاملة بين التونسيين، مؤكدا بالخصوص أنه سيدعو في صورة وصوله إلى سدّة الحُكم، إلى تحصين مكاسب المرأة وتثبيتها وتطويرها وتحقيق المساواة في الحقوق بين المواطنات والمواطنين في كافة المجالات وفي مقدّمتها المساواة في الميراث.وتضمنت زيارة حمة الهمامي إلى ولاية سوسة لقاءات مباشرة بالمواطنين والمواطنات، بأهم شوارع مدينة سوسة وحي الرياض ومدينة حمام سوسة.