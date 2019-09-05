اصحاب سيارات التاكسي السياحي يحتجون الثلاثاء المقبل امام مطار النفيضة احتجاجا على آليات الدخول إليه

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي السياحي (منظمة الاعراف ) عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مطار النفيضة - الحمامات الدولي، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ، بداية من العاشرة صباحا رفضا للمعاملة الادارية غير العادلة بين مهنيي القطاع.وبينت الغرفة ، في بلاغ لها ، ان هذه الوفقة تعود الى الإشكاليات التي تعترض أصحاب سيارات التاكسي السياحي على مستوى محطة مطار النفضية الحمامات الدولي والراجعة الى عدم إرساء مبدإ المساواة بين المهنيين في إسناد شارات دخول بعض اصحاب السيارات دون غيرهم.وتطالب الغرفة ، التي اشارت الى إدخال أطراف أخرى ليس لها أي تمثيلية تذكر في تنظيم المحطة المذكورة ، إدارة مطار النفيضة الحمامات الدولي بتنظيم عملية الدخول اليها .وتقترح الغرفة ، اما الغاء جميع شارات الدخول الى المحطة و الإكتفاء بالوثاق الرسمية مما سيجعل الدخول اليها وفق طاقة إستعابها كما الحال بمطار تونس قرطاج الدولي، أو إسناد شارات لجميع المهنيين والسواق المزاولين لهذه المهنة دون تمييز.ولوحت الغرفة، في المقابل، باتخاذ خطوات تصعيدية ستكشف عنها في وقت لاحق في صورة عدم تجاوب إدارة مطار النفضية الحمامات الدولي لطلبها.