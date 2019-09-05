اليابان وتونس عززا تعاونهما الثنائي عبر توقيع حزمة اتفاقيات خلال مؤتمر ''تيكاد 7''

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - وقعت تونس واليابان، خلال مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" ، المنعقد بمدينة يوكوهاما ، مؤخرا، حزمة اتفاقيات ثنائية عززت التعاون القائم بين البلدين وفق بلاغ أصدرته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وقام اليابان وتونس ، خلال هذه الندوة الدولية التي التامت من 28 الى 30 اوت 2019 تحت شعار "دفع التنمية في افريقيا من خلال الشعوب والتكنولوجيا والتجديد"، بتوقيع مذكرة تفاهم للتّعاون في مجال الاستثمار في البنى التحتية للجودة" ومنح اليابان تونس، في اطار مشاركتها في المؤتمر مساعدات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 8 مليون دينار بهدف تركيز نظام مراقبة وحماية ذي تقنية عالية.
وجرى ، خلال المؤتمر ، الذي حضره وفد رسمي تونس يتراسه وزير الخارجية خميس الجهيناوي ، كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التجارة الخارجية اليابانية وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، بحضور مسؤولين من البلدين.
وشاركت مؤسستان ناشئتان من تونس ، تختص الاولى في الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي "سبايك اكس" والثانية في الروبوتيك "اينوفا روبوتيكس" في المؤتمر بعد ان وقع الاختيار عليهما من ضمن 500 مؤسسة افريقية.
وشدد "إعلان "يوكوهاما 2019" ، الصادر في ختام المؤتمر، على ضرورة الاسراع بتحقيق التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال عبر التجديد ومشاركة القطاع الخاص و الى معاضدة ارساء مجتمع مستدام وقادر على المواجهة وتعزيز السلم والاستقرار.
واعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي انها ستركز ، طبقا لهذا الاعلان، جهودها على تجسيم "مخطط عمل يوكوهاما 2019" بفضل ما اكتسبته من تجربة ومعرفة بالقارة الافريقية.
ويعد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الافريقية "تيكاد"، لقاء دوليا رفيع المستوى يخصص لمسألة تنمية افريقيا.
وانتظم المؤتمر كل خمس سنوات في اليابان منذ 1993 حتى سنة 2013 في اليابان وقد احتضنت كينيا لاول مرة سنة 2016 هذا المؤتمر في نسخته السادسة.
وقام اليابان وتونس ، خلال هذه الندوة الدولية التي التامت من 28 الى 30 اوت 2019 تحت شعار "دفع التنمية في افريقيا من خلال الشعوب والتكنولوجيا والتجديد"، بتوقيع مذكرة تفاهم للتّعاون في مجال الاستثمار في البنى التحتية للجودة" ومنح اليابان تونس، في اطار مشاركتها في المؤتمر مساعدات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 8 مليون دينار بهدف تركيز نظام مراقبة وحماية ذي تقنية عالية.
وجرى ، خلال المؤتمر ، الذي حضره وفد رسمي تونس يتراسه وزير الخارجية خميس الجهيناوي ، كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التجارة الخارجية اليابانية وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، بحضور مسؤولين من البلدين.
وشاركت مؤسستان ناشئتان من تونس ، تختص الاولى في الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي "سبايك اكس" والثانية في الروبوتيك "اينوفا روبوتيكس" في المؤتمر بعد ان وقع الاختيار عليهما من ضمن 500 مؤسسة افريقية.
وشدد "إعلان "يوكوهاما 2019" ، الصادر في ختام المؤتمر، على ضرورة الاسراع بتحقيق التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال عبر التجديد ومشاركة القطاع الخاص و الى معاضدة ارساء مجتمع مستدام وقادر على المواجهة وتعزيز السلم والاستقرار.
واعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي انها ستركز ، طبقا لهذا الاعلان، جهودها على تجسيم "مخطط عمل يوكوهاما 2019" بفضل ما اكتسبته من تجربة ومعرفة بالقارة الافريقية.
ويعد مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الافريقية "تيكاد"، لقاء دوليا رفيع المستوى يخصص لمسألة تنمية افريقيا.
وانتظم المؤتمر كل خمس سنوات في اليابان منذ 1993 حتى سنة 2013 في اليابان وقد احتضنت كينيا لاول مرة سنة 2016 هذا المؤتمر في نسخته السادسة.
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