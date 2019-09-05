سلمى اللومي تؤكد في صفاقس على أن "الأمن الشامل والتنمية من أوكد أولوياتها

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- أكدت سلمى اللومي، رئيسة حزب الأمل، المترشحة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على أن "الأمن الشامل والتنمية من أوكد أولوياتها، في حال نيلها ثقة الشعب التونسي وفوزها بمنصب رئاسة الجمهورية".ولاحظت المترشحة خلال حملتها الإنتخابية، مساء اليوم الخميس بصفاقس حيث تولت تدشين مقر الحزب في الجهة، أن الأمن لا يقتصر على الأمن القومي فحسب، بل يشمل الأمن الغذائي والصحي والبيئي والقضاء على الجريمة.كما أن التنمية تستوجب دولة قوية قادرة على القيام بدور فاعل على مستوى الدبلوماسية الإقتصادية وجلب الإستثمار، بما من شأنه خلق الثروة وفرص التشغيل والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.وعلى صعيد آخر أكدت اللومي، أن جهة صفاقس بحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة وعاجلة من أجل الدفع بثلاثة مشاريع أساسية وهامة وهي "إنجاز المدينة الرياضية وإحداث أماكن ترفيهية للشباب والإعتناء بالبنية الأساسية المهترئة والمسألة البيئية المرتبطة أساسا بالتلوث ومصنع السياب".يُذكر أن مرشّحة حزب الأمل للرئاسية قامت في إطار حملتها الإنتخابية بصفاقس، بزيارة ميدانية إلى معتمديتي الحنشة والمحرس.