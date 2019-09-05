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القصرين : فوزي اللومي يقول ان حزب البديل التونسي له برنامج إنتخابي

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - إعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب البديل التونسي فوزي اللّومي ، عشية اليوم الخميس ، خلال إجتماع إنتخابي إلتأم بأحد مقاهي مدينة القصرين في إطار حملة حزبه للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ، حكومة مهدي جمعة مرشح حزب البديل ، الحكومة الوحيدة التي نحجت منذ الثورة إلى اليوم وفق تقديره ، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستكون منذ اليوم الأول في الميدان في صورة فاز مرشحهم .

وأضاف اللومي في تصريح لوات أن حزب البديل التونسي له برنامج إنتخابي طموح يتضمن إصلاحات كبرى في كافة الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية... كما يحتوي على حلول لكل الأزمات ولكل الجهات لاسيما المهمشة وفي مقدمتها ولاية القصرين مهد الثورة التونسية التي ستكون من أولويات الحزب في صورة فاز مرشحه مهدي جمعة في الإستحقاق الإنتخابي المرتقب .


وأكد في سياق متصل بصلاحيات رئيس الجمهورية في مجال السياسية الخارجية والدفاع والأمن القومي ، بأن مرشح حزبه سيعمل في حال فوزه في الإنتخابات على تقوية العلاقات مع البلدان الشقيقة والصديقة وعلى مد يد العون الى الدول التي تعاني من صعوبات ومشاكل دون التدخل في شؤونها الداخلية ، مع العمل على مقاومة الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي الداخلي والخارجي .

  
  
     
  
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