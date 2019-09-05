اكثر من 6 ملايين سائح زاروا تونس الى موفي اوت 2019 دافعين العائدات السياحية نحو الارتفاع بنسبة 45 بالمائة

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، الخميس، أنّ 6 ملايين و 300 الف سائح زاروا تونس ما بين 1 جانفي و 31 اوت 2019 ، وفروا عائدات ناهزت 933ر3 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وأشار الطرابلسي، في تصريح له ، على هامش زيارة العمل التي أدّاها بعد ظهر الخميس الى ولاية نابل، الى ان بلوغ هدف استقطاب 9 ملايين سائح مع موفى شهر ديسمبر 2019 " أصبح ممكنا في ظل الانتعاشة الكبيرة التي عرفها القطاع " .
ولاحظ ان كل المؤشرات تبشر بسنة سياحية واعدة خاصة وان عديد النزل ستبقى ممتلئة الى نهاية شهر سبتمبر 2019 في وقت تشير فيه التوقعات الى توافد عدد كبير من السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر وبالسياحة الصحراوية خاصة في شهر نوفمبر 2019.
وبدأت النزل بتوزر ودوز في الاعداد لاستقبال سياح ، من عديد الجهات ، خاصة في ظل التظاهرات التنشيطية المبرمجة بتطاوين ودوز وتظاهرة "الكثبان الالكترونية" على حد قول الطرابلسي.
وأشار الطرابلسي، في تصريح له ، على هامش زيارة العمل التي أدّاها بعد ظهر الخميس الى ولاية نابل، الى ان بلوغ هدف استقطاب 9 ملايين سائح مع موفى شهر ديسمبر 2019 " أصبح ممكنا في ظل الانتعاشة الكبيرة التي عرفها القطاع " .
ولاحظ ان كل المؤشرات تبشر بسنة سياحية واعدة خاصة وان عديد النزل ستبقى ممتلئة الى نهاية شهر سبتمبر 2019 في وقت تشير فيه التوقعات الى توافد عدد كبير من السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر وبالسياحة الصحراوية خاصة في شهر نوفمبر 2019.
وبدأت النزل بتوزر ودوز في الاعداد لاستقبال سياح ، من عديد الجهات ، خاصة في ظل التظاهرات التنشيطية المبرمجة بتطاوين ودوز وتظاهرة "الكثبان الالكترونية" على حد قول الطرابلسي.
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Par:lechef (Tunisia )
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