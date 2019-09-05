Radio Babnet Tunisie On Air: A Moutalleb - Bayye3 Al Hawa  

منصف المرزوقي يدعو الناخبين إلى الرجوع الى ماضي المترشح قبل إنتخابه يوم الإقتراع

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - دعا محمد منصف المرزوقي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الارادة، عموم الناخبين في تونس، الى حسن الاختيار يوم الاقتراع، وذلك بالاعتماد على ماضي المترشح ومدى التزامه بتنفيذ وعوده، وكذلك بالإستناد الى ماضيه النضالي والوطني.

وأبرز المرزوقي، خلال زيارة أداها اليوم الخميس الى ولاية بنزرت في إطار حملته الإنتخابية، الأهمية التي تكتسيها الجهة باعتبار رمزيتها الوطنية والنضالية في تاريخ البلاد، مؤكدا أنه سيعمل على توظيف خبراته السابقة ومراجعاته لأخطائه قصد مزيد تطوير مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وشدد على أنه سيعمل مستقبلا على زرع الأمل في نفس الشعب التونسي، وإزالة ما اعتبره "مؤثرات مقززة لخطابات السياسيين"، على حد قوله، مضيفا أنه سيواصل تعزيز الديبلوماسية التونسية مع مختلف دول العالم باسثتاء أربع دول (لم يذكرها)، بسبب تدخلها في الشأن التونسي، وفق تعبيره.


  
  
     
  
cadre-a7d4fa45c026d0d006b30426ff240fe0-2019-09-05 17:07:58






0 de 0 commentaires pour l'article 188554



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 05 سبتمبر 2019 | 6 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:44 15:55 12:25 05:53 04:23
28°
 27° % 42 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2328°-2228°-2229°-2228°-22
  • Avoirs en devises
    17343,0

  • (4 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15951 DT        1$ =2,88049 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 sept)   946,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567707154|188554 396|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires