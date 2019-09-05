منصف المرزوقي يدعو الناخبين إلى الرجوع الى ماضي المترشح قبل إنتخابه يوم الإقتراع

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- دعا محمد منصف المرزوقي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الارادة، عموم الناخبين في تونس، الى حسن الاختيار يوم الاقتراع، وذلك بالاعتماد على ماضي المترشح ومدى التزامه بتنفيذ وعوده، وكذلك بالإستناد الى ماضيه النضالي والوطني.وأبرز المرزوقي، خلال زيارة أداها اليوم الخميس الى ولاية بنزرت في إطار حملته الإنتخابية، الأهمية التي تكتسيها الجهة باعتبار رمزيتها الوطنية والنضالية في تاريخ البلاد، مؤكدا أنه سيعمل على توظيف خبراته السابقة ومراجعاته لأخطائه قصد مزيد تطوير مؤسسة رئاسة الجمهورية.وشدد على أنه سيعمل مستقبلا على زرع الأمل في نفس الشعب التونسي، وإزالة ما اعتبره "مؤثرات مقززة لخطابات السياسيين"، على حد قوله، مضيفا أنه سيواصل تعزيز الديبلوماسية التونسية مع مختلف دول العالم باسثتاء أربع دول (لم يذكرها)، بسبب تدخلها في الشأن التونسي، وفق تعبيره.