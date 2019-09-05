الشاهد يتعهد في سيدي بوزيد بتقديم حلول لرفع العراقيل المتصلة بالتنمية

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- تعهد يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب تحيا تونس، خلال زيارة أداها اليوم الخميس الى ولاية سيدي بوزيد، بتقديم الحلول الكفيلة برفع مختلف العراقيل التي تعيق تحقيق التنمية في الولايات الداخلية، وخاصة منها القصرين وسيدي بوزيد.وأكد الشاهد، أن الحكومة السابقة بدأت في تحقيق بعض الأهداف بالجهة، على غرار تحويل منطقة الهيشرية الى معتمدية وهو مطلب رفعه الأهالي منذ سنة 1991 ، وتحويل المستشفى الجهوي الى جامعي، وتسوية الإشكاليات العقارية وتحسين البنية التحتية، وتمكين عدد من الشباب العاطل عن العمل من أراضي فلاحية للإنخراط في الدورة الاقتصادية، واطلاق مشروع سوق الإنتاج.يشار الى أن زيارة الشاهد الى ولاية سيدي بوزيد، انطلقت من معتمدية السبالة، اين التقى عددا من أنصاره، كما تضمنت زيارة منطقة لسودة من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، ثم تدشين المقر الجهوي للحزب بسيدي بوزيد، لتختتم بزيارة معتمدية الهيشرية أين قام بعرض برنامجه الانتخابي والاستماع الى مشاغل المتساكنين.