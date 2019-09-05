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كاس العالم لكرة السلة - مباريات ترتيبية - الحوار الافريقي يتواصل من اجل بطاقة الاولمبياد

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - تنطلق مباريات الدورة الترتيبية من اجل تحديد اصحاب المركز من 17 الى 32 ضمن منافسات كاس العالم المقامة حاليا بالصين غدا الجمعة في بيكين.


وستكون هذه الدورة حاسمة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الخمس (تونس - أنغولا - السنغال - كوت ديفوار - نيجيريا) من أجل كسب البطاقة الوحيدة المؤهلة لأولمبياد-2020 بالعاصمة اليابانية, طوكيو.



وستلاقي تونس في مباراتها الأولى منتخب الفيليبين يوم غد الجمعة (س 13) ببيكين قبل مواجهة أنغولا في اللقاء الثاني يوم الأحد في حوار قد يكون بمثابة قمة "النهائي" الافريقي في كاس العالم 2019 ببيكين.


وكان المنتخب التونسي لكرة السلة تحصل في اعقاب الدور الاول على المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة بمجموع 4 نقاط من فوز على ايران وخسارتين امام اسبانيا وبورتوريكو.
واظهر المنتخب التونسي خلال مقابلتيه امام ايران ومونتنغرو انه قادر على رفع التحدي والفوز بالبطاقة الافريقية المؤهلة الى الاولمبياد وسيكون المنتخب التونسي في حاجة للفوز في مقابلتيه الترتيبيتين وبفارق عريض من اجل تحقيق هدفه في الفوز ببطاقة افريقيا الى الاولمبياد الياباني .


وفي المقابل تحصل المنتخب الانغولي على المركز الثالث للمجموعة الرابعة ب4 نقاط من انتصار على الفليبين وهزيمتين امام ايطاليا وصربيا بينما تذيل المنتخب الفليبيني نفس المجموعة بثلاث نقاط من ثلاث هزائم امام صربيا وايطاليا وانغولا.


وبعد خروج المنتخبات الافريقية الخمس المشاركة في كاس العالم من الدور الاول (تونس ونيجيريا والسنغال وانغولا وكوت ديفوار)، لا يزال السباق الافريقي نحو حجز تأشيرة العبور الى الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 غامضا باعتباره سيكون رهين النتائج المحققة خلال الدورة الترتيبية.
ويشار الى ان المنتخب الافريقي الذي سيتحصل على افضل ترتيب خلال كاس العالم سيضمن ترشحه مباشرة الى الاولمبياد ممثلا عن القارة الافريقية.

  
  
     
  
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