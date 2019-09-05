الرابطة 1- اجراء مقابلات الجولة الثالثة يومي 24 و25 سبتمبر

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن اجراء مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بعد ان كانت مقررة يوم 15 سبتمبر.
واوضحت الجامعة ان المكتب الجامعي اتخذ هذا القرار "نظرا لتزامن موعد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مع موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 15 سبتمبر 2019".
ويذكر ان الجامعة كانت حددت يومي 24 و25 سبتمبر لإجراء المقابلات المؤجلة للجولة نفسها.
واوضحت الجامعة ان المكتب الجامعي اتخذ هذا القرار "نظرا لتزامن موعد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مع موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 15 سبتمبر 2019".
ويذكر ان الجامعة كانت حددت يومي 24 و25 سبتمبر لإجراء المقابلات المؤجلة للجولة نفسها.
En continu
- 11:09 مواصفات الرئيس الذي نريد
- Hier 20:40 في الوردية القبض على قاتل شقيقته بسكين ..
- Hier 19:29 الاعلامي محمد اليوسفي ينضم الى قرطاج+
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:14
|18:44
|15:55
|12:25
|05:53
|04:23
|
31°
|30°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|30°-24
|28°-22
|28°-22
|29°-22
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(121 187) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 840) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 75 478) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 919) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 141) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 61 081) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 56 191) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 55 841) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 668) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 49 111) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 882) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 48 616) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 47 645) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 544) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 441) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 529) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 43 623) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 458) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 232) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 217) رفض الافراج عن نبيل القروي
Par:lechef (Tunisia )
Sur: سيف الدين مخلوف يطلب من عائلة الزبيدي اكرامه بحثّه على البقاء بالبيت