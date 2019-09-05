الرابطة 1- اجراء مقابلات الجولة الثالثة يومي 24 و25 سبتمبر

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن اجراء مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بعد ان كانت مقررة يوم 15 سبتمبر.واوضحت الجامعة ان المكتب الجامعي اتخذ هذا القرار "نظرا لتزامن موعد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مع موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 15 سبتمبر 2019".ويذكر ان الجامعة كانت حددت يومي 24 و25 سبتمبر لإجراء المقابلات المؤجلة للجولة نفسها.