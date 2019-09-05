عبد الكريم الزبيدي يشدد على أن هيبة الدولة هى من هيبة المواطن

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الكريم الزبيدي خلال زيارته اليوم الخميس الى بنزرت "إن هيبة الدولة هى من هيبة المواطن "، متعهدا بالعمل على إعلاء شأن ومكانة الدولة القوية القادرة على حماية وخدمة المواطن.
وأضاف أن إعادة مكانة الدولة تتطلب قوة وعدالة واستقلالية القضاء والتصدي لكل مظاهر الارهاب والجريمة المنظمة وخاصة الفساد والفوضى ،وهي من ابرز عناصر برنامج الانتخابي ، وفق تعبيره.
كما لاحظ الزبيدى أنه يركز في برنامجه الانتخابي ايضا على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية وعلى الحفاظ على العلاقات الخارجية المتمسكة بالشرعية الدولية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الى جانب الحياد الايجابي .
وبين أن من بين الاعمال التي سيركز عليها أيضا إيلاء المواطنين بالخارج المكانة الواجبة باعتبارهم أبناء الوطن وأيضا باعتبار دورهم التنموي حيث يمثلون المصدر الثاني للعملة الصعبة وطنيا، من خلال حمايتهم والدفاع عنهم، وفق قوله.
يشار الى أن الزيارة الانتخابية للمرشح الزبيدي لولاية بنزرت شملت بالخصوص مناطق اوتيك وراس الجبل ومنزل بورقيبة وبنزرت المدينة وغيرها.
وأضاف أن إعادة مكانة الدولة تتطلب قوة وعدالة واستقلالية القضاء والتصدي لكل مظاهر الارهاب والجريمة المنظمة وخاصة الفساد والفوضى ،وهي من ابرز عناصر برنامج الانتخابي ، وفق تعبيره.
كما لاحظ الزبيدى أنه يركز في برنامجه الانتخابي ايضا على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية وعلى الحفاظ على العلاقات الخارجية المتمسكة بالشرعية الدولية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية الى جانب الحياد الايجابي .
وبين أن من بين الاعمال التي سيركز عليها أيضا إيلاء المواطنين بالخارج المكانة الواجبة باعتبارهم أبناء الوطن وأيضا باعتبار دورهم التنموي حيث يمثلون المصدر الثاني للعملة الصعبة وطنيا، من خلال حمايتهم والدفاع عنهم، وفق قوله.
يشار الى أن الزيارة الانتخابية للمرشح الزبيدي لولاية بنزرت شملت بالخصوص مناطق اوتيك وراس الجبل ومنزل بورقيبة وبنزرت المدينة وغيرها.
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Par:karimyousef (France )
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