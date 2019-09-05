رئيس الجمهوريّة يدشّن شارعا بضاحية قرطاج يحمل اسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Jeudi 05 Septembre 2019
وات - دشّن رئيس الجمهورية محمّد الناصر صباح اليوم الخميس بضاحية قرطاج شارعا يحمل إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وذلك بمناسبة أربعينيّة الفقيد .
وأكّد رئيس الجمهورية في كلمة بالمناسبة أنّ تسمية هذا الشارع باسم الرئيس الراحل، بمباردة من المجلس البلدي لبلدية قرطاج ، يهدف الى تخليد ذكرى الرئيس الباجي قايد السبسي لمساهمته في بناء دولة الاستقلال وفي قيادة الجمهورية الثانية وبناء أسسها.
ودعا الناصر القيادات الحزبية والمترشحين الذين دخلوا في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها ،الى العمل بالمبادئ التي ناضل من أجلها الرئيس الراحل قايد السبسي والمتعلّقة بإعلاء شأن الدولة وخدمة الشعب بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية مذكّرا في هذا الصدد بشعار الباجي قايد السبسي " الوطن فوق الأحزاب والمصالح".
ولفت إلى أنّ مسؤولية رئاسة الجمهوريّة تتمثل في العمل من أجل توحيد كلمة التونسيين و آمالهم وخدمة مصالح البلاد والفئات وبناء مستقبل الأجيال القادمة.
وقد حضر موكب التدشين الرئيس السابق فؤاد المبزّع ووالي تونس الشاذلي بوعلاق وبعض أفراد عائلة الرئيس الراحل وعدد من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج.
كما توجّه رئيس الجمهوريّة محمّد الناصر إثر إلقاء كلمته إلى مقبرة الجلاز لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الباجي قايد السبسي.
يشار إلى أنّ عددا من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج قرّروا يوم 26 جويلية 2019 إطلاق إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على الشارع الرئيسي الممتد من العلامة الكيلومترية الصفرية بقرطاج، مرورا بشارع ديدون وعلى كامل الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية بقرطاج.
وبخصوص احياء اربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يشار الى انها ستنتظم عشية اليوم الخميس بمدينة الثقافة ببادرة من الجمعية التونسيّة للأمم المتحدة وفق ماذكره الديبلوماسي السابق احمد ونيس .
يذكر أنّ الرئيس الباجى قايد السبسي قد وافته المنيّة يوم 25 جويلية 2019 ، إثر تعرّضه إلى وعكة صحيّة حادة .
وكان الفقيد قد انتخب في 22 ديسمبر 2014 رئيسا للجمهورية التونسية، لمدّة خمس سنوات، بنسبة 68ر55 بالمائة من الأصوات المصرّح بها، ليصبح أول رئيس منتخب في الجمهورية الثانية.
وأسّس في 2012 حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.
وأكّد رئيس الجمهورية في كلمة بالمناسبة أنّ تسمية هذا الشارع باسم الرئيس الراحل، بمباردة من المجلس البلدي لبلدية قرطاج ، يهدف الى تخليد ذكرى الرئيس الباجي قايد السبسي لمساهمته في بناء دولة الاستقلال وفي قيادة الجمهورية الثانية وبناء أسسها.
ودعا الناصر القيادات الحزبية والمترشحين الذين دخلوا في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها ،الى العمل بالمبادئ التي ناضل من أجلها الرئيس الراحل قايد السبسي والمتعلّقة بإعلاء شأن الدولة وخدمة الشعب بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية مذكّرا في هذا الصدد بشعار الباجي قايد السبسي " الوطن فوق الأحزاب والمصالح".
ولفت إلى أنّ مسؤولية رئاسة الجمهوريّة تتمثل في العمل من أجل توحيد كلمة التونسيين و آمالهم وخدمة مصالح البلاد والفئات وبناء مستقبل الأجيال القادمة.
وقد حضر موكب التدشين الرئيس السابق فؤاد المبزّع ووالي تونس الشاذلي بوعلاق وبعض أفراد عائلة الرئيس الراحل وعدد من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج.
كما توجّه رئيس الجمهوريّة محمّد الناصر إثر إلقاء كلمته إلى مقبرة الجلاز لقراءة الفاتحة على روح الفقيد الباجي قايد السبسي.
يشار إلى أنّ عددا من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج قرّروا يوم 26 جويلية 2019 إطلاق إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على الشارع الرئيسي الممتد من العلامة الكيلومترية الصفرية بقرطاج، مرورا بشارع ديدون وعلى كامل الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية بقرطاج.
وبخصوص احياء اربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يشار الى انها ستنتظم عشية اليوم الخميس بمدينة الثقافة ببادرة من الجمعية التونسيّة للأمم المتحدة وفق ماذكره الديبلوماسي السابق احمد ونيس .
يذكر أنّ الرئيس الباجى قايد السبسي قد وافته المنيّة يوم 25 جويلية 2019 ، إثر تعرّضه إلى وعكة صحيّة حادة .
وكان الفقيد قد انتخب في 22 ديسمبر 2014 رئيسا للجمهورية التونسية، لمدّة خمس سنوات، بنسبة 68ر55 بالمائة من الأصوات المصرّح بها، ليصبح أول رئيس منتخب في الجمهورية الثانية.
وأسّس في 2012 حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.
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Par:karimyousef (France )
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