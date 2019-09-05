حركة النهضة تدين ''حملات اعلامية مغرضة تروج بعدد المواقع داخل البلاد وخارجها قصد الاساءة الى الحركة''

Jeudi 05 Septembre 2019



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- ادان المكتب التنفيذي لحركة النهضة،في بيان اليوم الخميس "الحملات الإعلامية المغرضة التي تروج بعدد من المواقع داخل البلاد وخارجها قصد الإساءة الى حركة النهضة والى مرشحها وبهدف التاثير على السير العادي للعملية الانتخابية" .واكدت حركة النهضة في بيانها الصادرعقب اجتماع مكتبها التنفيذي امس انها "تعوّل على وعي التونسيين لافشال كل البرامج الهادفة الى ارباك المسيرة الديمقراطية بتونس".واهابت بمختلف المترشحين الى "الالتزام الدقيق بحياد المرافق العموميّة والادارة وأجهزتها وعدم توظيف موارد الدولة في الدعاية الانتخابيّة المباشرة وغير المباشرة حفاظا على نزاهة العملية الانتخابيّة ومصداقيتها ولتكون نتائجها معبّرة عن تطلعات التونسيين الحقيقية"، داعية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وغيرها من الهيئات الوطنيّة الى "القيام بدورها الرقابي والردعي حتى تجري الانتخابات وفقا للقانون وبما يليق بتونس الديمقراطيّة".وسجلت حركة النهضة بإيجابية "الاهتمام الكبير الذي يلقاه حدث الانتخابات الرئاسيّة لدى مختلف شرائح المجتمع التونسي وهو ما يعكس الوعي بأهمية هذه المؤسسة والآمال المعقودة على رئاسة الجمهوريّة في تطوير مكانة تونس وطنيّا ودوليّا، ويؤمل المكتب ان يترجم هذا الاهتمام الى المشاركة الواسعة يوم الاقتراع" يذكر ان الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ستجرى يوم 15 سبمبر 2019 وقد انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسية يوم 2 سبتمببر 2019 لتتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبرالحالي .