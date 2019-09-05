نابل: عبد الفتاح مورو يتصل بالمواطنين ليعرف ببرنامجه الانتخابي

Jeudi 05 Septembre 2019



وات

- اعتمد عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، اليوم الخميس بولاية نابل، في إطار حملته للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، على الاتصال المباشر بالمواطنين والتعريف ببرنامجه الانتخابي وقال مورو في تصريح ل(وات) إن تطبيق برنامجه الانتخابي يقوم بالخصوص على تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها له الدستور، وتطبيق القانون ومقاومة الفساد وتحقيق الأمن من خلال مقاومة الجريمة.وأعتبر ان على الدولة ان تسترجع قدرتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحقيق التوافق بين جميع التونسيين، وتعهد بوضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز انتشار التمثيلية الدبلوماسية، مشيرا إلى ان الجانب الاقتصادي أساس العلاقات الدولية اليوم وينغبي تكوين الدبلوماسيين التونسيين ليكونوا قادرين على جلب الاستثمارات، وركز على الانفتاح على القارة الافريقية.وقد انطلقت زيارة عبد الفتاح مورو إلى ولاية نابل بزيارة السوق الأسبوعية بكل من الحمامات ونابل أين التقى بالأهالي واستمع إلى مشاغلهم.ويتضمن برنامج الزيارة معتمديات دار شعبان الفهري وبني خيار والهوارية.