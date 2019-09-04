عمر منصور: ترشحت للرئاسة لأن لدي عدة حلول للمشاكل المطروحة

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أكد عمر منصور المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 أنّه ترشح إلى الانتخابات الرئاسية لأن لديه عدّة حلول غير معمول بها لعدد من المشاكل المطروحة وذلك في تصريح صحفي له اليوم على هامش حملته الانتخابية بالمنستير.وقال إنّه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيكون الملف الأمني من بين الأوليات التي سيركز عليها، معتبرا أنّه لابّد من مزيد دعم هذا القطاع للقطع نهائيا مع ظاهرتي الإرهاب والفوضى.وشدد على أهمية اصلاح المنظومة البرلمانية التي "بعد تجربتها مدة تسع سنوات لم تقدم بالبلاد" وفق تعبيره، داعيا إلى تغيير الدستور وإرساء نظام رئاسي مراقب.كما دعا إلى ضرورة الاعتماد على الكفاءات التونسية في الديبلوماسية وليس على الولاءات حتى تستعيد توهجها وتكون مبنية على أساس الاحترام والندية بما يخدم مصالح تونس.ووقع اليوم بالمنستير تعليق البيان الانتخابي لعمر منصور وتوزيعه على عدد من المواطنين.وجاء هذا البيان في تسع نقاط من بينها العمل على تكريس سيادة الدولة وعلوية القانون، وحماية كرامة المواطن وتوفير الأمن الشامل، وتكريس ثقافة العمل والانضباط.وسجلت حملة هذا المرشح بالمنستير مساء اليوم مواكبة ملاحظين محليين من "عتيد" ومراقب من الهيئة الجهوية للانتخابات وملاحظين دوليين من الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي.