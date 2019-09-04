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منجي الرحوي بسليانة ''في صورة الفوز سأجد الموارد اللازمة وذلك بتفعيل العلاقات الخارجية من أجل شطب ديون الفلاحين''

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - في إطار حملته الإنتخابية، تعهّد منجي الرحوي، المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن الجبهة الشعبية، خلال زيارة أداها مساء اليوم الأربعاء إلى ولاية سليانة ، بشطب الديون المتخلدة بذمة الفلاحين، قائلا "في صورة الفوز في الإنتخابات سأجد الموارد اللازمة وذلك بتفعيل العلاقات الخارجية، من أجل شطب ديون الفلاحين، حتى يعود آلاف الفلاحين إلى الدورة الإقتصادية النشيطة".

وقال المترشّح في تصريح لمراسل (وات) بسليانة إنه "حيثما توجد المناطق المهمشة يوجد نشاط فلاحي، لأن هذا القطاع مهمّش وهو ما سيدفعه في صورة الفوز في الإنتخابات الرئاسية إلى تقديم مبادرة رئاسية من أجل إصدار قانون للإستثمار الفلاحي ومزيد العناية بالقطاع".




وأضاف أنه سيعمل على تمكين المعطلين عن العمل من إمكانية استثمار الأراضي الدولية الفلاحية غير المستغلة، بالإضافة إلى العمل على إيجاد كل آليات التمويل لتمكينهم من بعث مشاريع (مثل تيسير شروط التمويل)، فضلا عن تمكينهم من التنقل بحرية، لأن الهجرة غير النظامية، أصبحت اليوم تهدد حياة الشباب.
كما أكد على ضمان مدنية الدولة والدفع نحو إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال أي في ظرف 6 أشهر من التصويت عليه.
ولاحظ أنه يسعى في صورة فوزه في الإنتخابات على تغيير صورة تونس وضمان أمنها المائي في غضون 2030 إلى جانب التقدم على درب محاربة الإرهاب.
يُذكر أن مرشّح الجبهة أدى زيارة إلى السوق الأسبوعية بسليانة المدينة كما قام بجولة عبر أهم شوارع سليانة وأنهجها.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188507

Hassen  (Tunisia)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 21h 18m |           
Vous n'êtes qu'un imposteur, un hypocrite et charlatant



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