مورو بباجة: ''تجربتي فى مجلس النواب ستساعدنى على إنجاح مبادراتي التشريعية في صورة الفوز''

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - قال عبد الفتاح مورو، مرشّح حركة النهضة للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن رئيس الجمهورية يجب أن يستعمل صلاحياته فى إطلاق المبادرات التشريعية، مؤكدا أن تجربته بمجلس نواب الشعب ستساعدته على إنجاح مبادراته، اعتبارا إلى أنها مكّنته من التعرّف على كل الأطراف والتوجهات.
وأضاف المترشّح فى تصريح لمراسلة "وات" بباجة، على هامش قيامته بحملته الإنتخابية بهذه الجهة، أن من أولوياته تفعيل المغرب العربي المُوحّد اقتصاديا وإطلاق "الجيش السبرنى" وأن يجعل من تونس "جامعة لإفريقيا ومستشفي لإفريقيا وفتح السوق الإفريقية وإحداث خطة ملحق اقتصادي إلى جانب الملحق الدبلوماسي والإجتماعي.
كما أبرز أهمية فتح حوار حول سبل مقاومة الجريمة، لاستكمال الأمن الاجتماعي فى تونس، مؤكدا أنه سيعمل على تشجير المناطق الصحراوية وتمليك الشباب فيها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وأنه سيحرص على على دعم مؤسسات الدولة واستقرار تونس.
وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر مورو أن حديث أحد المرشحين (عبد الكريم الزبيدي)، في هذا التوقيت بالذات، عن وجود محاولة انقلاب يوم الخميس الأسود (27 جوان 2019)، يدخل فى إطار حملة انتخابية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتعلق بالأمن القومي ولا يحق لأحد أن يتستّر عليه ثم يعلن عنه بعد أكثر من شهرين من حدوثه، داعيا إلى النظر فى هذه المسألة بعد الإنتخابات.
وقد تم تركيز خيمة دعائية بساحة بلدية باجة، فضلا عن قيام المترشح ومرافقيه بجولة فى أسواق المدينة وشارع الجمهورية حيث تم توزيع البيان الإنتخابي لعبد الفتّاح مورو والمتضمن لخمس نقاط منها "رعاية التوافقات اللازمة لتركيز المكمة الدستورية وبقية الهيئات ووضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وإحداث جيش رابع في مجال الدفاع السبرنى وتفعيل اتحاد المغرب العربي".
وأضاف المترشّح فى تصريح لمراسلة "وات" بباجة، على هامش قيامته بحملته الإنتخابية بهذه الجهة، أن من أولوياته تفعيل المغرب العربي المُوحّد اقتصاديا وإطلاق "الجيش السبرنى" وأن يجعل من تونس "جامعة لإفريقيا ومستشفي لإفريقيا وفتح السوق الإفريقية وإحداث خطة ملحق اقتصادي إلى جانب الملحق الدبلوماسي والإجتماعي.
كما أبرز أهمية فتح حوار حول سبل مقاومة الجريمة، لاستكمال الأمن الاجتماعي فى تونس، مؤكدا أنه سيعمل على تشجير المناطق الصحراوية وتمليك الشباب فيها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وأنه سيحرص على على دعم مؤسسات الدولة واستقرار تونس.
وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر مورو أن حديث أحد المرشحين (عبد الكريم الزبيدي)، في هذا التوقيت بالذات، عن وجود محاولة انقلاب يوم الخميس الأسود (27 جوان 2019)، يدخل فى إطار حملة انتخابية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتعلق بالأمن القومي ولا يحق لأحد أن يتستّر عليه ثم يعلن عنه بعد أكثر من شهرين من حدوثه، داعيا إلى النظر فى هذه المسألة بعد الإنتخابات.
وقد تم تركيز خيمة دعائية بساحة بلدية باجة، فضلا عن قيام المترشح ومرافقيه بجولة فى أسواق المدينة وشارع الجمهورية حيث تم توزيع البيان الإنتخابي لعبد الفتّاح مورو والمتضمن لخمس نقاط منها "رعاية التوافقات اللازمة لتركيز المكمة الدستورية وبقية الهيئات ووضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وإحداث جيش رابع في مجال الدفاع السبرنى وتفعيل اتحاد المغرب العربي".
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Par:essoltan (France )
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