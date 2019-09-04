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مالك الجزيري ينسحب من دورة كاسيس الفرنسية بسبب الاصابة

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - حكمت الاصابة على لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 103 عالميا بالانسحاب من المباراة التي جمعته يوم الاربعاء بمنافسه الكولومبي سانتياغو جيرالدو المصنف 232 عالميا لحساب الدور السادس عشر لدورة كاسيس الفرنسية.

وكان سانتياغو جيرالدو متقدما 2-صفر في الشوط الاول قبل انسحاب مالك الجزيري.


  
  
     
  
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