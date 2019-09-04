زغوان: يوم إعلامي للتعريف بموقع تركيز واستغلال ''تيليفيريك'' بالحديقة الوطنية

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- شكل محور الذي نظّمت الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة اليوم الأربعاء بمقرّ ولاية زغوان يوما إعلاميا حول مشروع تركيز واستغلال "تيليفيريك" بالحديقة الوطنية بزغوان بحضور مديري المصالح الإدارية المعنية وممثلي المجتمع المدني بالجهة إلى جانب عدد من المستثمرين الرّاغبين في إنجاز واستغلال المشروع .وأوضح فطين العش ممثّل الإدارة العامة للغابات أن اليوم الإعلامي موجّه أساسا إلى المستثمرين لتعريفهم بالخصائص والمميزات الإيجابية لمنطقة زغوان من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الإستثمار في هذا المشروع الذي سيتمّ إنجازه بمقتضى لزمة في ملك الدولة الغابي وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف الهيئة العامة للقطاعين برئاسة الحكومة التي انبثقت عن المنتدى الاقتصادي تونس 2020 .وأضاف فطين العش أن ثمانية مستثمرين تونسيين وأجانب عبّروا إلى حد الآن عن رغبتهم في إنجاز هذا المشروع الذي قدرت كلّفته الأوّلية بحوالي 100 ألف دولار (ما يعادل تقريبا 285 ألف دينار)، مشيرا إلى أن آخر أجر لتقديم العروض حدد ليوم 30 سبتمبر 2019 .