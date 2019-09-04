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بنزرت: خيام دعائية ولقاءات مباشرة لأنصار3 من المترشحين مع الناخبين في اطار الحملة الانتخابية

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - نظم أنصار كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو مجموعة من الأنشطة والبرامج الانتخابية في عدد من مناطق ولاية بنزرت، من خلال تركيز عدد من الخيام الدعائية وسط الفضاءات المفتوحة بالجهة.
وقد تم في إطار هذه الانشطة، توزيع الصور والبيانات الانتخابية للمترشحين، فضلا عن تنظيم زيارات وجولات لعدد من الشوارع والاحياء السكنية والتجارية بمختلف مناطق الجهة.

كما شملت الأنشطة تنظيم مجالس حوارية واجتماعات عمومية مع المواطنين وعموم الناخبين من مختلف الشرائح المجتمعية.

من جهة أخرى، وصفت المنسقة الجهوية لجمعية "عتيد"، سهام زوالي، الـ3 أيام الأولى للحملة الرئاسية بالجهة بالهدوء، مشيرة الى احترام المترشحين وانصارهم للقانون الانتخابي، باستثناء تسجيل مخالفة في اليوم الاول، تمثلت في عدم إبلاغ ادارة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بزيارة مترشحين اثنين.
ولاحظت ذات المصدر، أن الخطابات التي توجه بها مختلف المترشحين وأنصارهم بالجهة، اتسمت بالاعتدال وخلت من النزعات الفئوية والعدائية، على حد قولها.

  
  
     
  
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