قابس: الاعتداء على رئيس الفرقة الجهوية للصيد البحري ومرافقه ببندقية صيد وبالسلاح الابيض

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - تعرض رئيس الفرقة الجهوية للصيد البحري بقابس كمال القصراني ومرافقه خلال الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر (في حدود الساعة الثانية صباحا) الى الاعتداء ببندقية صيد وبسلاح ابيض أثناء مهمة لمراقبة الصيد المحظور بمنطقة ام الشياه بمطماطة.
وبين المندوب الجهوي للفلاحة بقابس البشير دادي لمراسل (وات) ان الاعتداء "اسفر عن إصابة رئيس الفرقة الجهوية للصيد البحري بطلق ناري من بندقية صيد في رجله، مما تطلب إسعافه بالمستشفى الجهوي بقابس ونقله بعد ذلك الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لإجراء عملية جراحية".
واضاف ان العون المرافق لرئيس الفرقة الجهوية للصيد البري "أصيب بجرح عميق وبكسر في اليد تطلب إسعافه بالمستشفى الجهوي بقابس".
وستتولى مندوبية الفلاحة تقديم قضية ضد الجناة (عددهم اثنين)، الذين نفذا عملية الاعتداء وهما يمتطيان دراجتين ناريتين.
وبين المندوب الجهوي للفلاحة بقابس البشير دادي لمراسل (وات) ان الاعتداء "اسفر عن إصابة رئيس الفرقة الجهوية للصيد البحري بطلق ناري من بندقية صيد في رجله، مما تطلب إسعافه بالمستشفى الجهوي بقابس ونقله بعد ذلك الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لإجراء عملية جراحية".
واضاف ان العون المرافق لرئيس الفرقة الجهوية للصيد البري "أصيب بجرح عميق وبكسر في اليد تطلب إسعافه بالمستشفى الجهوي بقابس".
وستتولى مندوبية الفلاحة تقديم قضية ضد الجناة (عددهم اثنين)، الذين نفذا عملية الاعتداء وهما يمتطيان دراجتين ناريتين.
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