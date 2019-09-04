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وزير العدل يتابع انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الملحقين القضائيين لسنة 2019

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تابع وزير العدل محمد كريم الجموسي اثناء تنقله صباح اليوم إلى كل من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمركب الجامعي بمنوبة، ظروف انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الملحقين القضائيين لسنة 2019، والتي ستتواصل على امتداد أيام 4 و 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، وستفضي إلى انتداب 100 ملحق قضائي.




وقد أكّد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على توخّي الجدية و الشفافية والنزاهة في تنظيم المناظرة حفاظا على مصداقيتها، علما وأن هناك لجنة علمية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتضم صفوة من سامي الإطارات القضائية والإدارية تشرف على مختلف مراحل تنظيم مناظرة الملحقين القضائيين.

  
  
     
  
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