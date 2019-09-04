نقابة الصحفيين تحدث آلية إنذار مبكر لرصد الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الانتخابية

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إحداث آلية إنذار مبكر مرتبطة برصد الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الانتخابية وذلك حفاظا على سلامة الصحفيين وسعيا منها لضمان مناخ آمن للعمل الصحفي واحترام حق المواطن في الحصول على معلومة شفافة ودقيقة.وتعتمد هذه الآلية وفق بيان للنقابة اصدرته اليوم الاربعاء على أكثر من 20 مبلغا ومبلغة من الصحفيات و الصحفيين الميدانيين في مختلف الجهات الذين سيتكفلون بالإبلاغ لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية عن الاعتداءات التي قد تطال الصحفيين خلال العمليات الانتخابية للتحقيق فيها ونشر نتائج تحقيقاتها للرأي العام ضمن بلاغات حينية.وأوضحت النقابة انّ وسائل الإعلام والصحفيون يلعبون دورا أساسيا في ضمان تغطية موضوعية ومتوازنة للانتخابات الرئاسية والتشريعية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف المتنافسة وانّ مراقبتها للمسارات الانتخابية السابقة أثبتت ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين خلال فترات الحملة الانتخابية من عديد الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي الشيء الذي تتطلّب إحداث هذه الآلية.من جهة أخرى عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها من المؤشرات السلبية التي سجلتها منذ انطلاق الفترة الانتخابية داعية في هذا الصدد كل الأطراف من مترشحين وداعمين لهم إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية خلال الفترات الانتخابية.كما طالبت العاملين ضمن مكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تمكين الصحفيين من المعلومات الحينية والدقيقة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام داعية كافّة الصحفيين إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي الاعتداءات عبر ارتداء صدرياتهم المميزة وشارات الاعتماد المسلمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.