قفصة: ناشطو وأنصار مورو والهمامي وموسي يكثّفون من نسق حملات مرشّحيهم

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- إستغلّت، اليوم الأربعاء، حملات بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنتصاب السوق الاسبوعية بمدينة قفصة للقيام بأنشطة دعائية لفائدة مرشّحيهم ولتوزيع بيانات ومطويات إنتخابية .ونظّم في هذا السياق، ناشطو حزب حركة النهضة وأنصار مرشّح هذا الحزب للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو، عدّة أنشطة دعائية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي تضمّنت بالخصوص تركيز خيمة دعائية أمام السوق المركزية وإذاعة داخلية بثّت خطابات المترشّح. وتولّى أنصار هذا المترشح توزيع بيانه الانتخابي الذي يتضّمن خمس نقاط رئيسية تتعلّق بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الاتحاد المغاربي ووضع خطة ديبلوماسية اقتصادية، فضلا على تحقيق التناصف في عضوية الديوان الرئاسي.من جهتم، نظم اليوم الاربعاء، كل من أنصار ونشطاء الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حمّة الهمامي، عديد الأنشطة الانتخابية الدعائية للتعريف ببرنامج مرشحهم وخصوصا من خلال الاتصال المباشر بالنّاخبين.وقام في هذا السياق، القيادي بحزب العمال عمّار عمروسية بعدّة أنشطة شملت وسط مدينة قفصة والسوق الاسبوعية وعدّة شوارع وأنهج رئيسية، حيث كانت له ولمرافقوه من أنصار حمّة الهمامي حوارات ولقاءات مباشرة مع الناس تركّزت حول شرح أهم بنود برنامجه الانتخابي الذي وضع تحت شعار "يلزمها حمّة".وتولّوا بدورهم ناشطو الحزب الدستوري الحرّ وأنصاره بقفصة، القيام بجولات ميدانية وسط مدينة قفصة وبالسوّق الاسبوعية لتوزيع مطويات والبيان الانتخابي للتعريف بمرشّحة هذا الحزب، عبير موسي.ودعا أنصار موسي، التي تخوض هذه الحملة تحت شعار "ديمقراطية مسؤولة وحرّيات مضمونة"، المواطنين إلى دعمها ومساندتها بالاقبال المكثّف يوم 15 سبتمبر الجاري على مكاتب الاقتراع والتصويت لفائدتها.