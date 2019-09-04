غدا بمدينة الثقافة ... موكب أربعينيّة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Mercredi 04 Septembre 2019



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- افاد أحمد ونيّس الرئيس الشرفي للجمعية التونسيّة للأمم المتحدة والدبلوماسي السابق انّ موكب اربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سينتظم غدا الخميس على الساعة الخامسة مساء بمدينة الثقافة.وقال في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه لم تتمّ توجيه الدعوة إلى ضيوف من الخارج أو أعضاء السلك الدبلوماسي لحضور موكب الاربعينية باعتبارها مناسبة وطنية وعائلية .موكب الاربعينية سيحضره إضافة إلى أسرة الفقيد أعضاء الحكومة ومجلس نواب الشعب وقيادات الأحزاب والمنظّمات الوطنية والجمعيات وثلة من الضيوف المقرّبين من الرئيس الراحل.ويتضمن موكب الاربعينية الذي تنظمه الجمعية التونسية للامم المتحدة بالتعاون مع وزارة الثقافة وفق ونيس عدة فقرات تتناول بالخصوص عرض افلام وثائقيّة والتذكير بمناقب الفقيد وشهادات لشخصيات وطنيّة.واوضح في هذا الشان أنّ رفض تمكين أحد الأحزاب في إشارة إلى حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من تنظيم أربعينية الفقيد كان بغاية عدم تسييس المسألة خاصّة وأنّها تتزامن مع الحملة الانتخابية لرئاسيّة 2019 التي كانت انطلقت يوم 2 سبتمبر الحالي لتتواصل الى غاية يوم 13 سبتمبر 2019 من جهة اخرى سيتولّى رئيس الجمهورية محمّد الناصر وفق مصدر من رئاسة الجمهورية غدا الخميس تدشين أحد شوارع مدينة قرطاج الذي سيحمل اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وكان بعض أعضاء المجلس البلدي بقرطاج قد قرّر يوم 26 جويلية 2019 إطلاق إسم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على الشارع الرئيسي الممتد من العلامة الكيلومترية الصفرية بقرطاج، مرورا بشارع ديدون وعلى كامل الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية بقرطاج.واشار المجلس البلدي إلى أنّ هذا القرار سيعرض على المجلس البلدي بقرطاج في دورته العادية القادمة للمصادقة عليه وأنّ الافتتاح الرسمي لشارع الرئيس محمد الباجي قائد السبسي سيجرى بمناسبة ذكرى أربعينيته.يذكر أنّ الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي الذي وافته المنيّة يوم 25 جويلية 2019 اليوم الخميس، إثر تعرّضه إلى وعكة صحيّة حادة، ولد في 26 نوفمبر 1926، بضاحية سيدي بوسعيد.وكان الفقيد قد انتخب في 22 ديسمبر 2014 رئيسا للجمهورية التونسية، لمدّة خمس سنوات، بنسبة 68ر55 بالمائة من الأصوات المصرّح بها، ليصبح أول رئيس للجمهورية الثانية.وأسّس في 2012 حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.