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وزارة التربية: التمديد في آجال التسجيل عن بعد بالمدارس الابتدائية بصفة استثنائية ب 48 ساعة

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - أفادت وزارة التربية اليوم الاربعاء أنه تم التمديد في آجال التسجيل عن بعد بالمدارس الابتدائية بصفة استثنائية ب 48 ساعة ليكون يوم 5 سبتمبر الجاري على الساعة منتصف الليل هو آخر أجل للتسجيل وذلك في اطار الحرص على تمكين بقية التلاميذ الذين تعذر عليهم اتمام اجراءات عملية التسجيل في الآجال المحددة من تسوية وضعياتهم والتي لا وجود لصيغة أخرى بديلة عنها.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم أنه تم تسجيل ما يناهز 992 ألف تلميذ عن بعد بالمدارس الابتدائية أي بنسبة 84.
5 بالمائة من العدد الجملي لتلاميذ الابتدائي، وذلك منذ انطلاق عملية التسجيل يوم 14 اوت الماضي .


ودعت الوزارة في هذا الشأن كافة التلاميذ والأولياء المعنيين الى القيام بعملية التسجيل في الآجال المحددة حتى يتسنى لهم الالتحاق بمدارسهم الابتدائية يوم 17 سبتمبر 2019 في أفضل الظروف.
ولفتت الوزارة الى أنها وضعت على ذمة الأولياء الذين لم يتسن لهم تسجيل أبنائهم نقاط اتصال بالمندوبيات الجهوية للتربية لمعالجة وضعياتهم حالة بحالة وتسهيل عملية التسجيل حسب نص البلاغ.

  
  
     
  
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