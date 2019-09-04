لطفي المرايحي: طريقة تصوري لمنصب رئيس الجمهورية تميزني عن بقية المترشحين

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - بين لطفي المرايحي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها خلال زيارته اليوم الأربعاء الى ولاية سيدي بوزيد أن طريقة تصوره لوظيفة رئيس الجمهورية هي أهم ما تميزه عن بقية المترشحين.
وأوضح أن الإنطباع لدى العموم منذ الانتخابات الرئاسية الفارطة وما تمت معاينته عند تولي الرئيس السابق الباجي قايد السبسي كان يصب في خانة وحيدة وهي محدودية صلاحيات رئيس الدولة التي تنحصر بالأساس في العلاقات الخارجية والديبلوماسية والدفاع لكن الواقع انه بوصفه الضامن للدستور بإمكانه الاهتمام بالفصول ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن الأمن القومي وخاصة الأمن الفلاحي والغذائي يعتبر من أهم النقاط التي سيعمل عليها في صورة فوزه في الانتخابات بالإضافة الى نقطة أساسية ثانية وهي تحقيق العدل الذي هو الطريق الوحيد للأمن والأمان، وهو لن يتحقق الا بالتطبيق الصارم للقوانين والابتعاد عن سياسة المكيالين وإفلات القوي من العقاب وتحمل الضعيف لأخطاء الآخرين.
كما بين أن برنامجه يتضمن استعادة النمو الاقتصادي حيث أن المشكل الأساسي لتونس هو الضعف الاقتصادي ولا بد من العمل على طرح منوال إقتصادي يقوم على الحمائية القطاعية الذكية أي حماية قطاعات معينة وتطبيق الأداء على القيمة المضافة الاجتماعية لتصبح المعامل قادرة على تشغيل العاطلين وتوفير اداءات اكثر للدولة لتقوم بالإصلاحات المستوجبة في قطاعات الصحة والتعليم والامن وتحسين قيمة العملة والحد من التضخم المالي الى جانب نقاط أخرى تتعلق بإعادة بعض القيم المفقودة وخاصة قيم العلم والمعرفة والجهد والعمل والبذل والثقافة وتامين الثروات والتحكم فيها وطنيا ومراجعة العقود التي ابرمت بعضها منذ الاستعمار وتكريس الديبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية.
ويشار الى أن زيارة لطفي المرايحي الى مدينة سيدي بوزيد تضمنت لقاء مع عدد من أنصاره بإحدى المقاهي وجولة بساحة البوعزيزي وشوارع المدينة اين تحادث مع أهالي الجهة وعرف بأهم النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي واستمع الى تطلعات المواطنين ومشاغلهم.
وأوضح أن الإنطباع لدى العموم منذ الانتخابات الرئاسية الفارطة وما تمت معاينته عند تولي الرئيس السابق الباجي قايد السبسي كان يصب في خانة وحيدة وهي محدودية صلاحيات رئيس الدولة التي تنحصر بالأساس في العلاقات الخارجية والديبلوماسية والدفاع لكن الواقع انه بوصفه الضامن للدستور بإمكانه الاهتمام بالفصول ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن الأمن القومي وخاصة الأمن الفلاحي والغذائي يعتبر من أهم النقاط التي سيعمل عليها في صورة فوزه في الانتخابات بالإضافة الى نقطة أساسية ثانية وهي تحقيق العدل الذي هو الطريق الوحيد للأمن والأمان، وهو لن يتحقق الا بالتطبيق الصارم للقوانين والابتعاد عن سياسة المكيالين وإفلات القوي من العقاب وتحمل الضعيف لأخطاء الآخرين.
كما بين أن برنامجه يتضمن استعادة النمو الاقتصادي حيث أن المشكل الأساسي لتونس هو الضعف الاقتصادي ولا بد من العمل على طرح منوال إقتصادي يقوم على الحمائية القطاعية الذكية أي حماية قطاعات معينة وتطبيق الأداء على القيمة المضافة الاجتماعية لتصبح المعامل قادرة على تشغيل العاطلين وتوفير اداءات اكثر للدولة لتقوم بالإصلاحات المستوجبة في قطاعات الصحة والتعليم والامن وتحسين قيمة العملة والحد من التضخم المالي الى جانب نقاط أخرى تتعلق بإعادة بعض القيم المفقودة وخاصة قيم العلم والمعرفة والجهد والعمل والبذل والثقافة وتامين الثروات والتحكم فيها وطنيا ومراجعة العقود التي ابرمت بعضها منذ الاستعمار وتكريس الديبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية.
ويشار الى أن زيارة لطفي المرايحي الى مدينة سيدي بوزيد تضمنت لقاء مع عدد من أنصاره بإحدى المقاهي وجولة بساحة البوعزيزي وشوارع المدينة اين تحادث مع أهالي الجهة وعرف بأهم النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي واستمع الى تطلعات المواطنين ومشاغلهم.
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Par:BABANETTOO (France )
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