توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والديوان الوطني للأسرة للنهوض بأوضاع المرأة

Mercredi 04 Septembre 2019
وات -
وقعت كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مساء أمس الثلاثاء اتفاقية شراكة تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة في مجالات تتعلق بالنهوض بأوضاع الفتيات والنساء والأسرة ونشر ثقافة حقوق الانسان وحقوق المرأة في جميع المجالات.
وترمي هذه الاتفاقية المبرمة،على هامش انعقاد أشغال الندوة الوزارية الدولية السادسة عشر للتعاون جنوب-جنوب في مجالي السكان والتنمية التي تحتضنها تونس، إلى تعزيز التعاون في مجالات النهوض بالأسرة وأوضاع الفتيات والنساء من خلال دعم الخدمات التثقيفية والصحية وتوسيعها لدى جميع الفئات الى جانب العمل على مزيد ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن مختلف المشاريع وفي جميع مراحل التخطيط والبرمجة.
ونصت الاتفاقية على إعداد خطة عمل سنوية مشتركة ترتكز على تنظيم حملات تثقيفية وتوعوية مشتركة وتوحيد الجهود في مجال المناصرة لفائدة حقوق الفتيات والنساء والاستجابة لحاجيات الفتيات والنساء ضحايا العنف على مستوى التوعية والإرشاد والإحاطة النفسية والطبية.
وتعهد الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بدعم العمل المشترك بين المندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، والتعاون في مجال الدراسات ذات المحاور المشتركة وتبادل المنشورات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين.
هذا إلى جانب دعم التنسيق بينهما قصد تنظيم الدورات التدريبية الدولية والوطنية والجهوية في المجالات ذات الاختصاص المشترك وإتاحة فرص التكوين الوطنية والدولية لفائدة أعوان وإطارات المؤسستين، والحرص على التعريف ببرامج وأنشطة المؤسستين على المستوى الدولي.
وقعت كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مساء أمس الثلاثاء اتفاقية شراكة تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة في مجالات تتعلق بالنهوض بأوضاع الفتيات والنساء والأسرة ونشر ثقافة حقوق الانسان وحقوق المرأة في جميع المجالات.
وترمي هذه الاتفاقية المبرمة،على هامش انعقاد أشغال الندوة الوزارية الدولية السادسة عشر للتعاون جنوب-جنوب في مجالي السكان والتنمية التي تحتضنها تونس، إلى تعزيز التعاون في مجالات النهوض بالأسرة وأوضاع الفتيات والنساء من خلال دعم الخدمات التثقيفية والصحية وتوسيعها لدى جميع الفئات الى جانب العمل على مزيد ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن مختلف المشاريع وفي جميع مراحل التخطيط والبرمجة.
ونصت الاتفاقية على إعداد خطة عمل سنوية مشتركة ترتكز على تنظيم حملات تثقيفية وتوعوية مشتركة وتوحيد الجهود في مجال المناصرة لفائدة حقوق الفتيات والنساء والاستجابة لحاجيات الفتيات والنساء ضحايا العنف على مستوى التوعية والإرشاد والإحاطة النفسية والطبية.
وتعهد الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية بدعم العمل المشترك بين المندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، والتعاون في مجال الدراسات ذات المحاور المشتركة وتبادل المنشورات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين.
هذا إلى جانب دعم التنسيق بينهما قصد تنظيم الدورات التدريبية الدولية والوطنية والجهوية في المجالات ذات الاختصاص المشترك وإتاحة فرص التكوين الوطنية والدولية لفائدة أعوان وإطارات المؤسستين، والحرص على التعريف ببرامج وأنشطة المؤسستين على المستوى الدولي.
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