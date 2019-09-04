Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Taal Weshof  

مهدي جمعة في الكاف... ''انا مرشح ضد الفوضى وسأعمل على تحقيق الرفاه للتونسيين وعلى تكريس علوية القانون''

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - قال مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مساء امس بمدينة الكاف خلال اجتماع بانصاره انه سيكون "مرشحا ضد الفوضى وسيعمل على تكريس سلطة القانون وتدعيم الحريات الفردية" معتبرا أن البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم احترام للقانون.

ودعا جمعة في هذا الاطار، التونسييين الى "اليقظة والانتباه في ظل ما تعيشه البلاد من وضعية رديئة وتداين مفرط واستنزاف لمواردها" منبها الى ضرورة الدفاع عن حقهم في التمييز الايجابي انطلاقا من حق كل تونسي في حياة كريمة .


واضاف في السياق ذاته ان المسؤول يجب ان يكون اليوم قادرا على جلب الاستثمار وخلق الثروات والرفاه للشعب وعلى رسم سياسات وبرامج تنموية تدر بالخيرعلى بلد يكون ابناؤه ميسورين حسب قوله.
وبخصوص العلاقات الخارجية اشار المترشح الى وجوب ان يكون رجل الدولة قادرا على بناء علاقات جديدة واعطاء صورة ناصعة لتونس من شأنها ان تسهم في ارساء علاقات شراكة دولية تخدم مصلحة البلاد وابناءها وتسهم في تحقيق مزيدا من الرخاء والازدهار داعيا في ختام كلمته التونسيين الى اختيار المرشح الذي يحترم القانون وسيادة الشعب .

  
  
     
  
cadre-0417929858f159807ee6a12567d0a1ac-2019-09-04 10:38:34






0 de 0 commentaires pour l'article 188460



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 | 5 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:56 12:25 05:52 04:22
28°
 29° % 54 :الرطــوبة
تونــس 24°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2429°-2328°-2228°-2126°-21
  • Avoirs en devises
    17331,9

  • (3 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15489 DT        1$ =2,87494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 sept)   997,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567591550|188460 320|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires