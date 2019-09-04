مهدي جمعة في الكاف... ''انا مرشح ضد الفوضى وسأعمل على تحقيق الرفاه للتونسيين وعلى تكريس علوية القانون''

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - قال مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مساء امس بمدينة الكاف خلال اجتماع بانصاره انه سيكون "مرشحا ضد الفوضى وسيعمل على تكريس سلطة القانون وتدعيم الحريات الفردية" معتبرا أن البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم احترام للقانون.
ودعا جمعة في هذا الاطار، التونسييين الى "اليقظة والانتباه في ظل ما تعيشه البلاد من وضعية رديئة وتداين مفرط واستنزاف لمواردها" منبها الى ضرورة الدفاع عن حقهم في التمييز الايجابي انطلاقا من حق كل تونسي في حياة كريمة .
واضاف في السياق ذاته ان المسؤول يجب ان يكون اليوم قادرا على جلب الاستثمار وخلق الثروات والرفاه للشعب وعلى رسم سياسات وبرامج تنموية تدر بالخيرعلى بلد يكون ابناؤه ميسورين حسب قوله.
وبخصوص العلاقات الخارجية اشار المترشح الى وجوب ان يكون رجل الدولة قادرا على بناء علاقات جديدة واعطاء صورة ناصعة لتونس من شأنها ان تسهم في ارساء علاقات شراكة دولية تخدم مصلحة البلاد وابناءها وتسهم في تحقيق مزيدا من الرخاء والازدهار داعيا في ختام كلمته التونسيين الى اختيار المرشح الذي يحترم القانون وسيادة الشعب .
ودعا جمعة في هذا الاطار، التونسييين الى "اليقظة والانتباه في ظل ما تعيشه البلاد من وضعية رديئة وتداين مفرط واستنزاف لمواردها" منبها الى ضرورة الدفاع عن حقهم في التمييز الايجابي انطلاقا من حق كل تونسي في حياة كريمة .
واضاف في السياق ذاته ان المسؤول يجب ان يكون اليوم قادرا على جلب الاستثمار وخلق الثروات والرفاه للشعب وعلى رسم سياسات وبرامج تنموية تدر بالخيرعلى بلد يكون ابناؤه ميسورين حسب قوله.
وبخصوص العلاقات الخارجية اشار المترشح الى وجوب ان يكون رجل الدولة قادرا على بناء علاقات جديدة واعطاء صورة ناصعة لتونس من شأنها ان تسهم في ارساء علاقات شراكة دولية تخدم مصلحة البلاد وابناءها وتسهم في تحقيق مزيدا من الرخاء والازدهار داعيا في ختام كلمته التونسيين الى اختيار المرشح الذي يحترم القانون وسيادة الشعب .
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Par:sarra2012 (Tunisia )
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