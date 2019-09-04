المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لملاقاة موريتانيا

Mercredi 04 Septembre 2019
وات - أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء الثلاثاء حصّته التدريبية الثانية ضمن برنامج تحضيراته لمقابلة موريتانيا الودية التي ستدور يوم الجمعة بملعب رادس (س 19 و15دق).
وسجّلت التمارين اكتمال نصاب المجموعة بمشاركة 25 لاعبا بعد التحاق كلّ من يوسف المساكني وسيف الدين الخاوي وإلياس السخيري إلى جانب كلّ من عاطف الدخيلي وحمزة المثلوثي اللذين وجّه لهما المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة مساء الاثنين لتعويض اللاعبين المصابين معز بن شريفية ووجدي كشريدة.
كما شارك في هذه الحصّة كلّ من مارك اللمطي وادم باللامين بعد أن تعذّر عليهما مرافقة المنتخب الأولمبي في رحلته إلى الكاميرون وسيواصلان التحضيرات مع المنتخب الأول إلى حين عودة الوفد من ياوندي.
ودامت هذه الحصّة التي احتضنها ملعب الشاذلي زويتن قرابة الساعة وعشرين دقيقة وركز خلالها المدرب منذر الكبير على الجوانب التكتيكية حيث برمج مقابلة تطبيقية في نهايتها استغلّها لتجربة بعض الخطط والبحث عن الانسجام بين مختلف العناصر لإيجاد التركيبة المثالية التي سيقع التعويل عليها ضد موريتانيا.
ويذكر ان الاطار الفني كان قرر ابعاد غيلان الشعلالي بسبب تخلفه يوم الاثنين عن الحضور في الموعد المحدد لمقر الاقامة.
كما منحت الجامعة بعد التشاور مع الاطار الفني ترخيصا استثنائيا للفرجاني ساسي وحمدي النقاز للمشاركة مع فريقهما الزمالك في نهائي كاس مصر المقرر الاحد القادم ضد بيراميدز.
ويجري نسور قرطاج اليوم الأربعاء الحصّة التدريبية الثالثة انطلاقا من الساعة السابعة إلا ربع بملعب الشاذلي زويتن.
وسجّلت التمارين اكتمال نصاب المجموعة بمشاركة 25 لاعبا بعد التحاق كلّ من يوسف المساكني وسيف الدين الخاوي وإلياس السخيري إلى جانب كلّ من عاطف الدخيلي وحمزة المثلوثي اللذين وجّه لهما المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة مساء الاثنين لتعويض اللاعبين المصابين معز بن شريفية ووجدي كشريدة.
كما شارك في هذه الحصّة كلّ من مارك اللمطي وادم باللامين بعد أن تعذّر عليهما مرافقة المنتخب الأولمبي في رحلته إلى الكاميرون وسيواصلان التحضيرات مع المنتخب الأول إلى حين عودة الوفد من ياوندي.
ودامت هذه الحصّة التي احتضنها ملعب الشاذلي زويتن قرابة الساعة وعشرين دقيقة وركز خلالها المدرب منذر الكبير على الجوانب التكتيكية حيث برمج مقابلة تطبيقية في نهايتها استغلّها لتجربة بعض الخطط والبحث عن الانسجام بين مختلف العناصر لإيجاد التركيبة المثالية التي سيقع التعويل عليها ضد موريتانيا.
ويذكر ان الاطار الفني كان قرر ابعاد غيلان الشعلالي بسبب تخلفه يوم الاثنين عن الحضور في الموعد المحدد لمقر الاقامة.
كما منحت الجامعة بعد التشاور مع الاطار الفني ترخيصا استثنائيا للفرجاني ساسي وحمدي النقاز للمشاركة مع فريقهما الزمالك في نهائي كاس مصر المقرر الاحد القادم ضد بيراميدز.
ويجري نسور قرطاج اليوم الأربعاء الحصّة التدريبية الثالثة انطلاقا من الساعة السابعة إلا ربع بملعب الشاذلي زويتن.
En continu
- 06:16 10 توصيات قبل الرئاسيات
- Hier 22:10 نحن ، الوطن ، الرئاسة و إعلام اللحّاسة
- Hier 19:33 مورو يعتبر أنّ بإمكانه النجاح في الإنتخابات
- Hier 18:11 حملة إنتخابية ، أم حملة صليبية!!؟.
- Hier 17:33 رفض الافراج عن نبيل القروي
- Hier 17:17 السيرة الذاتية للمترشّح عبيد البريكي
- Hier 17:14 السيرة الذاتية للمترشّح سيف الدين مخلوف
- Hier 15:55 السيرة الذاتية للمترشح سليم الرياحي
- Hier 15:15 السيرة الذاتية للمترشح سعيد العايدي
- Hier 15:10 السيرة الذاتية للمترشح أحمد الصافي سعيد
- Hier 15:08 السيرة الذاتية للمترشح ناجي جلول
- Hier 15:05 السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولبيار
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:15
|18:46
|15:56
|12:25
|05:52
|04:22
|
28°
|29°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|29°-24
|29°-23
|28°-22
|28°-21
|26°-21
Follow @babnet_Tunisie
(119 549) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 755) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 74 561) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 788) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 59 889) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 810) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 439) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 49 028) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 743) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 47 659) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 47 578) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 947) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 45 876) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 412) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 410) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 568) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 415) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 123) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 897) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 506) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:sarra2012 (Tunisia )
Sur: الصبابة ولاو ''خوانجية''... سامية عبو توضّح