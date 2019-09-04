المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته لملاقاة موريتانيا

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- أجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء الثلاثاء حصّته التدريبية الثانية ضمن برنامج تحضيراته لمقابلة موريتانيا الودية التي ستدور يوم الجمعة بملعب رادس (س 19 و15دق).وسجّلت التمارين اكتمال نصاب المجموعة بمشاركة 25 لاعبا بعد التحاق كلّ من يوسف المساكني وسيف الدين الخاوي وإلياس السخيري إلى جانب كلّ من عاطف الدخيلي وحمزة المثلوثي اللذين وجّه لهما المدرب الوطني منذر الكبير الدعوة مساء الاثنين لتعويض اللاعبين المصابين معز بن شريفية ووجدي كشريدة.كما شارك في هذه الحصّة كلّ من مارك اللمطي وادم باللامين بعد أن تعذّر عليهما مرافقة المنتخب الأولمبي في رحلته إلى الكاميرون وسيواصلان التحضيرات مع المنتخب الأول إلى حين عودة الوفد من ياوندي.ودامت هذه الحصّة التي احتضنها ملعب الشاذلي زويتن قرابة الساعة وعشرين دقيقة وركز خلالها المدرب منذر الكبير على الجوانب التكتيكية حيث برمج مقابلة تطبيقية في نهايتها استغلّها لتجربة بعض الخطط والبحث عن الانسجام بين مختلف العناصر لإيجاد التركيبة المثالية التي سيقع التعويل عليها ضد موريتانيا.ويذكر ان الاطار الفني كان قرر ابعاد غيلان الشعلالي بسبب تخلفه يوم الاثنين عن الحضور في الموعد المحدد لمقر الاقامة.كما منحت الجامعة بعد التشاور مع الاطار الفني ترخيصا استثنائيا للفرجاني ساسي وحمدي النقاز للمشاركة مع فريقهما الزمالك في نهائي كاس مصر المقرر الاحد القادم ضد بيراميدز.ويجري نسور قرطاج اليوم الأربعاء الحصّة التدريبية الثالثة انطلاقا من الساعة السابعة إلا ربع بملعب الشاذلي زويتن.