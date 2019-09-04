بن عروس: نسق محتشم للحملة الانتخابية الرئاسية في يومها الثاني وتسجيل 4 مخالفات انتخابية

Mercredi 04 Septembre 2019



وات

- اتسمت الحملة الانتخابية الرئاسية بدائرة بن عروس، ولليوم الثاني على التوالي، بنسق ضعيف من حيث نوعية الأنشطة المبرمجة وضعف التحرك لغالبية المترشحين لهذا الموعد الانتخابي، حيث واصل المترشحون تعليق صورهم والبيانات الانتخابية المرافقة في الأماكن المخصصة لها في الوقت الذي سجلت فيه الهيئة الفرعية للانتخابات 4 مخالفات انتخابية.فقد شهد اليوم الثاني للحملة تحركات محدودة لحملات بعض المترشحين، إذ قام أنصارهم بتوزيع البيانات الانتخابية والمطويات على المواطنين بشكل مباشر.وفي هذا السياق، قام أنصار المترشحة عبير موسي بهذا النشاط على مستوى مفترق شارع بورقيبة بالزهراء وعلى مستوى الإقامات بالمروج 1، وبنصب خيمة دعائية أمام محطة القطار برادس من الجهة المقابلة لمقر البلدية وبوسط مدينة الخليدية وساحة المغرب العربي بمقرين.وتركز نشاط الحملة الانتخابية للمرشح يوسف الشاهد على زيارة القافلة الجهوية للمدينة الجديدة أين قام أنصار المرشح بالتعريف بالبرنامج الانتخابي للشاهد وتوزيع المطويات وصور المترشح.أما فريق الحملة الانتخابية للمترشح محمد عبو، فقد تركز نشاطهم الدعائي على كل من مناطق مرناق ورادس ومقرين ومدينة بومهل، من خلال جولة لقافلة من السيارات والدراجات الحاملة للبيان الانتخابي والمطويات التي تحمل صور المترشح وعدده في الورقة الانتخابية، بكل من مقرين ورادس، والالتقاء المباشر مع المواطنين في جولة شملت مدينتي مرناق وبومهل.أما الجديد على مستوى النشاط الدعائي للمترشحين، فتمثل في بداية تعليق المعلقات الاشهارية الكبيرة التي تحمل صور المترشحين وشعاراتهم الانتخابي، على غرار كل من محسن مرزوق ومهدي جمعة ولطفي المرايحي.يذكر أن المخالفات الانتخابية التي تم تسجيلها خلال اليومين الأولين من الحملة تمثلت أساسا في تمزيق البيانات والصور الانتخابية للمترشحين، ولم تقتصر، وفق مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات، على مرشح بعينه.