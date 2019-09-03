عبير موسي: لدي ما يكفي من الشجاعة والجرأة والقدرة على معالجة المشاكل

Mardi 03 Septembre 2019
وات - في إطار حملتها الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تحوّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عشية اليوم الثلاثاء، إلى دائرة منوبة حيث قامت بجولة استهلتها من وسط مدينة المرناقية لتشمل معتمديات برج العامري والبطان وطبربة والجديدة ووادي الليل ثم منوبة.
واعتبرت موسي خلال جولتها بالسوق اليومية بالمرناقية، في تصريح لمراسلة (وات) بمنوبة، أن أهم ما يميّز برنامجها الإنتخابي هو خطابها الواضح وإصرارها على مصارحة الشعب التونسي وتسمية الأشياء بمسمّياتها.
وقالت إن لديها ما يكفي من الشجاعة والجرأة والقدرة على "معالجة المشاكل وحلّها" وإن مختلف عناصر برنامجها الإنتخابي وخبرتها السياسية وتحركاتها الميدانية المتواصلة "تكتسي الحد الأدنى من المصداقية التي فُقدت في السنوات الأخيرة وباتت مطلب الشعب التونسي الذي سيصوّت للأصدق ولمن يقدّم برنامجا يتضمن حلولا لمختلف الإشكاليات ولا يتستر عليها أو يجعلها تتراكم يوما بعد يوما".
وأضافت أنها تتعهد للمواطنين بتوفير الإرادة السياسية من أجل استعادة هيبة الدولة وقوّتها وتطبيق القانون وضمان سيادته والتصدي للإنحرافات على جميع المستويات ومنها الإقتصاد الموازي، مع تحقيق الأمن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي الذي اعتبرته من أوكد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقد التقت مرشّحة الحزب الدستوري الحر عددا من المواطنين في مختلف معتمديات ولاية منوبة، في الأسواق والمقاهي وتناقشت معهم حول مشاغلهم ومطالبهم التنموية متعهدة بالعمل على حل إشكاليات التشغيل والنمو وتحسين الوضع الإجتماعي والمقدرة الشرائية التي تدهورت بشكل ملحوظ.
واعتبرت موسي خلال جولتها بالسوق اليومية بالمرناقية، في تصريح لمراسلة (وات) بمنوبة، أن أهم ما يميّز برنامجها الإنتخابي هو خطابها الواضح وإصرارها على مصارحة الشعب التونسي وتسمية الأشياء بمسمّياتها.
وقالت إن لديها ما يكفي من الشجاعة والجرأة والقدرة على "معالجة المشاكل وحلّها" وإن مختلف عناصر برنامجها الإنتخابي وخبرتها السياسية وتحركاتها الميدانية المتواصلة "تكتسي الحد الأدنى من المصداقية التي فُقدت في السنوات الأخيرة وباتت مطلب الشعب التونسي الذي سيصوّت للأصدق ولمن يقدّم برنامجا يتضمن حلولا لمختلف الإشكاليات ولا يتستر عليها أو يجعلها تتراكم يوما بعد يوما".
وأضافت أنها تتعهد للمواطنين بتوفير الإرادة السياسية من أجل استعادة هيبة الدولة وقوّتها وتطبيق القانون وضمان سيادته والتصدي للإنحرافات على جميع المستويات ومنها الإقتصاد الموازي، مع تحقيق الأمن الغذائي والإقتصادي والإجتماعي الذي اعتبرته من أوكد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقد التقت مرشّحة الحزب الدستوري الحر عددا من المواطنين في مختلف معتمديات ولاية منوبة، في الأسواق والمقاهي وتناقشت معهم حول مشاغلهم ومطالبهم التنموية متعهدة بالعمل على حل إشكاليات التشغيل والنمو وتحسين الوضع الإجتماعي والمقدرة الشرائية التي تدهورت بشكل ملحوظ.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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