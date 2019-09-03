المنصف المرزوقي: سأعمل على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية ومحاربة الفساد

Mardi 03 Septembre 2019



وات

- ذكر المنصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الإرادة والمترشّح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في تصريح إعلامي لدى لقائه اليوم الثلاثاء بعدد من أنصاره الذين استقبلوه في مدخل مدينة الفحص من ولاية زغوان وهو في طريقه إلى العاصمة قادما من ولاية سليانة ، أنه سيعمل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ليوم 15 سبتمبر الجاري على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية للحد من تفاقم الديون وذلك من خلال السعى مع شركاء تونس للتخفيف منها واسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج ومحاربة الفساد بكل أشكاله.وأشار في هذا الصدد إلى أنّه تمّت محاربته من كافة الهياكل الفاسدة أثناء تولية رئاسة البلاد بعد الثورة حسب قوله، مضيفا أنه سيحرص كذلك على حفظ الحقوق والحريات .